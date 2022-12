New Honda PCX 160 Hadir dengan Warna Baru, Harga Mulai Rp 32 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) telah menghadirkan New Honda PCX 160 dengan balutan warna baru. Hal ini diklaim membuat skuter matik premium tersebut semakin gagah, mewah dan eksklusif.

Warna baru New Honda PCX 160 tersebut adalah Royal Matte Blue, Magnificent Red, dan Brilliant Black. Sejumlah warna itu melengkapi varian Wonderful White yang telah hadir pada varian CBS. Sedangkan tipe ABS menghadirkan warna terbaru, yaitu Imperial Matte Blue.

Direktur Marketing PT Astra Honda Motor Thomas Wijaya menyambut positif peluncuran skutik premium tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa varian warna terbaru New PCX 160 sengaja diluncurkan untuk memenuhi permintaan konsumen.

“Melalui kehadiran warna baru pada New Honda PCX 160, kami ingin konsumen semakin memiliki pilihan partner berkendara ditemani dengan desain terbaik dan beragam fitur canggih yang telah kami sematkan pada model ini,” kata dia dalam keterangan resminya.

Bicara spesifikasinya, New Honda PCX 160 ditenagai mesin generasi terbaru berkapasitas 160cc 4 katup eSP+ dengan pendingin cairan. Mesin tersebut mampu membuat motor matik ini mengeluarkan tenaga maksimal hingga 11,8 kWh pada 8.500 rpm dan torsi puncak 14,7 Nm pada 6.500 rpm.

New PCX 160 turut dilengkapi fitur Honda Selectable Torque Control (HSTC) sehingga membuat pengendara lebih aman ketika melewati jalan licin. Ada juga fitur Honda Smart Key yang dilengkapi alarm dan answer back system pada semua tipe. Terdapat pula Anti-Lock Braking System (ABS).

Motor matik premium tersebut diklaim hanya mengonmsumsi bahan bakar 45 km/liter. Uji cobanya dilakukan dengan mengaktifkan fitur ramah lingkungan Idling Stop System dengan metode WMTC-EURO 3.

New Honda PCX 160 varian CBS dijual dengan harga Rp 32 jutaan on the road (OTR) DKI Jakarta. Sedangkan untuk tipe ABS dipasarkan di Indonesia dengan banderol sebesar Rp 35,6 juta.

