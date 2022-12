Hyundai Hadirkan Museum FIFA di Piala Dunia 2022, Pamerkan Trofi Asli

TEMPO.CO, Jakarta - Hyundai Motor Company menghadirkan Museum FIFA dalam gelaran Piala Dunia Qatar 2022. Museum tersebut berlokasi di Doha, Qatar, dan merupakan kampanye 'Goal of the Century' di Piala Dunia 2022.

"Kami sangat senang dan antusias untuk menyambut para penggemar sepak bola dari seluruh dunia di pameran kami di Doha selama Piala Dunia FIFA 2022 agar dapat terhubung, terlibat, dan berbagi keajaiban sepak bola bersama," kata Managing Director Museum FIFA, Marco Fazzone dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Kamis, 15 Desember 2022.

Hyundai membangun Museum FIFA menggunakan teknik konstruksi tanah dengan teknik rammed earth, yang memungkinkan bagian luar bangunan kembali ke alam tanpa menghasilkan limbah saat terurai.

Sedangkan Interior museum tersebut dibangun dari bahan yang didaur ulang. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari inisiatif 'Goal of the Century' untuk dunia yang lebih berkelanjutan.

Dalam membangun museum ini, Hyundai berkolaborasi dengan Architectural Consulting Group 'Grimshaw' yang berbasis di Inggris. Sementara untuk kontruksi pamerannya dibangun oleh Uniplan, Design Agency asal Jerman.

Pada acara pembukaan museum, Trofi Piala Dunia 2022 turut dipamerkan secara bersamaan di bagian khusus museum ini. Sedangkan Piala Jules Rimet juga menghadirkan Trofi Piala Dunia FIFA asli antara tahun 1930 dan 1970.

Pengunjung juga dapat melihat tampilan Rainbow of Shirt, kaos ikonik dari 32 tim nasional yang berlaga di Piala Dunia FIFA. Pameran kaos ini didedikasikan untuk setiap peserta Piala Dunia sejak 1930, termasuk benda yang memiliki ciri khas dari masing-masing tim, dilengkapi dengan kisahnya.

Museum tersebut juga memutarkan film 'The Final' berdurasi 8 menit. Hyundai juga menampilkan kaos kampanye 'Goal of the Century' yang bertanda tangan Tim Century, bersama dengan tanda tangan dan interpretasi masing-masing anggotanya mengenai The Greatest Goal yang mereka miliki.

Hyundai turut meresmikan The Greatest Goal karya seniman kontemporer Italia, Lorenzo Quinn. Mereka berkolaborasi dengan Lorenzo untuk menciptakan karya seni monumental yang terinspirasi oleh impian bersama para penggemar sepak bola demi dunia yang berkelanjutan.

Karya Lorenzo Quinn ini menyerupai bingkai raksasa dengan bentuk dua tangan yang saling berpegangan di bagian atasnya, melambangkan misi inisiatif 'Goal of the Century'. Karya seni itu memiliki tinggi 7,7 meter dan lebar 18,25 meter atau tiga kali ukuran tiang gawang sepak bola.

Baca juga: Sirkuit Mandalika Dapat Sertifikasi dari FIA, Bisa Gelar Balap Mobil

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto