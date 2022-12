Lebih Murah dari Indonesia, Harga BBM di Qatar Tak Sampai Rp 10.000 per Liter

TEMPO.CO, Jakarta - Qatar menjadi salah satu negara yang menjual bahan bakar minyak dengan harga BBM yang cukup terjangkau. Berdasarkan pantauan Tempo di Qatar, BBM di negara Al-Annabi ini dijual melalui SPBU bernama Woqod.

Kemudian untuk harga jualnya, BBM jenis Gasoline Premium dengan RON 91 dijual seharga 1.95 Qatar Riyal (QR) atau sekitar Rp 8.300 per liter. Sementara untuk BBM Gasoline Super dengan RON 95 dibanderol dengan harga 2.1 QR atau setara Rp 8.900 per liter.

Woqod juga menjual BBM diesel dengan harga 2.05 QR atau sekitar Rp 8.700 per liter. Harga seluruh jenis BBM tersebut berlaku per Desember 2022.

Harga BBM di Qatar memang jauh lebih murah bila dibandingkan dengan harga BBM di Indonesia. Misalnya, Pertalite dengan RON 90 di Indonesia dijual seharga Rp 10.000 per liter, sementara BBM dengan RON 95 dibanderol mulai dari Rp 14.700 sampai dengan Rp 15.100 per liter.

Begitu juga untuk BBM diesel, yang di Indonesia saat ini dibanderol mulai dari Rp 18.300 sampai dengan Rp 19.150 per liter. Harga solar di Indonesia lebih mahal dua kali lipat dari harga solar di Qatar.

Pemerintah Indonesia sendiri baru saja menaikkan harga BBM pada 3 September 2022. Kenaikan harga BBM di Tanah Air itu berlaku untuk jenis Pertalite, Pertamax, hingga Solar.

Sebelumnya harga Pertalite dibanderol sebesar Rp 7.650 per liter. Lalu BBM bersubsidi jenis Solar hanya dijual dengan harga Rp 5.150 per liter. Sedangkan Pertamax harga awalnya sebesar Rp 12.500 per liter.

