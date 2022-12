Penjualan Mobil Suzuki Naik 8 Persen, Ertiga dan XL7 Mendominasi

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) melaporkan data penjualan mobil mereka selama November 2022. Sepanjang bulan lalu, Suzuki meraih peningkatan sebesar 8 persen bila dibandingkan dengan Oktober 2022.

Penjualan mobil secara ritel Suzuki selama November 2022 terhitung mencapai 8.218 unit. Kenaikan tersebut diklaim karena All New Ertiga dan Suzuki XL7 mampu mencatatkan pertumbuhan yang positif.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Asst. to Dept. Head 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales Randy R. Murdoko. Dirinya pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pelanggan setia Suzuki yang telah menaruh kepercayaan kepada produknya.

“Pertumbuhan penjualan yang semakin baik kami rasakan di bulan November, terutama untuk All New Ertiga. Bahkan November ini menjadi salah satu capaian yang terbaik karena berikan catatan penjualan ritel tertinggi sepanjang tahun 2022 yang didominasi oleh mobil penumpang,” kata dia.

“Salah satu keunggulan yang dimiliki produk Suzuki di sektor efisiensi dan daya tahan semakin dikenal secara luas melalui tersematnya mesin K15 seperti yang terpasang di All New Ertiga, XL7, dan New Carry,” ujar Randy dalam keterangan resminya.

All New Ertiga sendiri menorehkan peningkatan penjualan mobil sebesar 23 persen ketimbang bulan sebelumnya Ertiga Hybrid menjadi model yang paling banyak berkontribusi dari total penjualan mobil All New Ertiga, yakni sebesar 65 persen.

Selain itu, Suzuki XL7 juga memberikan kontribusi yang cukup banyak pada penjualan mobil PT SIS bulan lalu. Model ini dilaporkan mengalami peningkatan sebesar 16 persen bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

“Keunggulan Suzuki yang memiliki mobil di berbagai segmentasi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Alasan ini juga mampu mendorong masyarakat untuk mempercayakan mobil pilihannya terhadap Suzuki,” tutup Randy.

