Desain Mobil Honda CR-V Hybrid Diperkirakan Sudah Terdaftar di Kemenkumhan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor mengumumkan rencana meluncurkan dua mobil hybrid pada 2023 di Indonesia. Muncul dugaan salah satunya adalah Honda CR-V Hybrid menyusul pendaftaran desain mobil baru ke Kemenkumham pada Januari silam.

Honda Motor Co., Ltd. mendaftarkan paten desain mobil baru untuk pasar Indonesia dengan nomor permohonan A00202200178 pada 19 Januari 2022. Tapi tak tertera nama dan model mobil.

Tempo memperkirakan Honda mendaftarkan desain mobil SUV Honda CR-V terbaru yang memiliki varian hybrid.

Mobil CR-V generasi ke-6 tersebut sudah meluncur secara global di Amerika Serikat pada 14 Juli 2022. Mobil SUV Honda CR-V 2022 di AS hadir dalam dua varian mesin, yaitu mesin bensin turbo dan mobil hybrid (Hybrid Electric Vehicle) dengan empat varian tipe, yaitu CR-V EX, EX-L, Sport, dan Sport Touring.

PR & Digital Strategy Senior Manager PT Honda Prospect Motor Yulian Karfili tak membenarkan bahwa mobil SUV CR-V Hybrid dan sedan Accord Hybrid yang akan dimunculkan pada 2023. Meski begitu, Yulian juga tak membantah.

"Yang pasti akan ada dua model yang akan diperkenalkan di tahun depan," ucap Arfi, sapaan Yulian, hari ini, Kamis, 22 Desember 2022, kepada Tempo. "Kami belum umumkan modelnya apa."

Menurut HPM, pasar mobil SUV terus meningkat sehingga laku 32 ribu mobil SUV Honda sepanjang 2022. Penjualan mobil SUV Honda naik dari 2021 yang sekitar 30 ribu unit.

Jajaran mobil SUV Honda di Indonesia adalah Honda CR-V, H-RV, BR-V, serta yang meluncur global pada 2 November 2022 adalah Honda WR-V.

"Mobil hybrid tetap menjadi pilihan konsumen untuk mengurangi emisi," ucap Business innovation & Sales and Marketing Director PT HPM Yusak Billy di tengah acara Media Test Drive Honda WR-V di Ubud, Bali, pada Selasa lalu, 20 Desember 2022.

Mobil SUV All New Honda CR-V 2022 tipe EX dan EX-L di pasar AS menggunakan mesin berkapasitas 1.5 liter turbocharged 4 silinder segaris dengan tenaga maksimum 190 HP pada putaran mesin 6.000 rpm.

Transmisi yang digunakan CVT dengan teknologi Step-Shift programming.

Adapun All New Honda CR-V tipe Sport dan Sport Touring menggunakan mesin 2.0 liter 4 silinder segaris dipadu dua sistem motor hybrid yang menghasilkan tenaga maksimum 204 HP.

Transmisi tipe Sport dan Sport Touring menggunakan two-motor hybrid system.

Honda CR-V generasi ke-6 itu mulai dijual di AS pada musim panas tahun ini. Sedangkan CR-V Hybrid mulai diproduksi dan dijual pada musim gugur 2022.

TEMPO | JOBPIE

