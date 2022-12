Liburan Natal dan Tahun Baru, Kenali Maksud One Way dan Contraflow yang Diberlakukan

TEMPO.CO, Jakarta - Masa liburan natal dan tahun baru sudah di depan mata. Pada masa liburan seperti ini, banyak orang akan pergi keluar untuk berlibur dengan berkendara.

Banyaknya jumlah kendaraan di jalan dapat berpotensi menyebabkan penumpukan kendaraan. Untuk mengantisipasi hal itu, di sejumlah jalan diberlakukan rekayasa lalu lintas seperti One Way dan Contraflow oleh Korlantas, apa itu?

Contraflow

Mengutip berbagai sumber, contraflow merupakan sistem rekayasa lalu lintas yang mengubah sebagian arah arus jalan guna mengurai kemacetan. Misalnya, jalan menunju ke arah timur mengalami kepadatan sementara jalur ke arah barat renggang. Dengan menerapkan rekayasa contraflow, jalan ke arah barat bisa ditutup untuk digunakan oleh kendaraan menuju timur.

Salah satu contoh penerapan contraflow baru-baru ini dilakukan Polri untuk Jalan Layang itu pada KM 47 sampai KM 61 pada pagi hari tadi. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas buntut kecelakaan beruntun di Jalan Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) atau Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek.

One Way

Sementara itu, one way sederhananya adalah sistem satu arah yang akan diberlakukan ketika kepadatan lalu lintas dirasa sudah parah dan mengganggu pengendara. Contohnya jika suatu jalan biasanya menggunakan arus lalu lintas yang terbagi 2 ke arah timur dan barat, maka dengan penerapan kebijakan one way, arah jalan diubah menjadi hanya ke arah timur atau barat saja.

Penyesuaian one way ini akan digunakan Polres Bogor di kawasan Puncak selama libur natal dan tahun baru. Hal ini sengaja diberlakukan karena arus lalu lintas di kawasan Puncak mengalami peningkatan jumlah kendaraan.

