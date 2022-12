Kaleidoskop 2022: Daftar Mobil Baru 2022, dari Stargazer hingga Kijang Innova Zenix

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2022 menjadi salah satu tahun yang banyak dimanfaatkan sejumlah pabrikan mobil untuk meluncurkan model terbarunya. Kami merangkum peristiwa peluncuran mobil-mobil baru tersebut dalam kaleidoskop 2022.

Catatan penting pada tahun ini selain peluncuran mobil baru adalah kembalinya sejumlah pabrikan yang dahulu sempat hengkang dari pasar mobil nasional. Sebut saja seperti Subaru dan Citroen yang dulu sempat meramaikan pasar otomotif nasional.

Tahun ini juga menjadi tahun pemulihan bagi industri otomotif Tanah Air setelah terpuruk dihantam wabah Covid-19 pada 2020-2021.

Berikut ini daftarnya:

1. Toyota Land Cruiser 300

PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan Land Cruiser 300 ini pada awal Januari 2022. Mobil ini hadir dengan pembaruan besar-besaran, tidak hanya dari sisi tampilannya saja tapi juga dapur pacunya.

Untuk pasar Indonesia, Land Cruiser 300 ini ditawarkan dalam dua tipe yakni All New Land Cruiser VX-R dan All New Land Cruiser GR Sport. Masing-masing dijual dengan harga Rp 2,327 miliar dan Rp 2,378 miliar (on the road DKI Jakarta).

All New Toyota Land Cruiser 300 GR Sport, Tangerang, 13 Januari 2022. TEMPO/Wawan Priyanto.

Dari sektor mesin, All New Land Cruiser kini mengadopsi mesin V6D-turbo yang telah dikembangkan. Mesin dengan kode F33A-FTV ini memiliki kubikasi 3.346 cc yang diklaim mampu mengurangi konsumsi bahan bakar. Mesin ini mampu menghasilkan daya 305 PS pada 4.000 rpm dan torsi puncak 700 Nm pada 1.600 – 2.600 rpm.

Performa mesin tersebut didukung oleh transmisi 10-speed Direct Shift-10AT yang dapat menyalurkan tenaga dari mesin ke roda lebih efektif dan efisien pada berbagai kondisi berkendara.

2. New Toyota Fortuner

New Toyota Fortuner diluncurkan dengan mesin baru berkapasitas 2.800cc berkode 1GD-FTV yang menghasilkan tenaga 209,9 PS dan torsi maksimum 50,9 Kg-m. New Fortuner ini melengkapi varian yang sudah lebih dahulu dipasarkan di Indonesia yang menggunakan mesin 2.400 cc.

New Toyota Fortuner 2022. TEMPO/Wawan Priyanto

Toyota juga melengkapi New Fortuner tipe GR Sport dengan sistem penggerak semua roda (4x4) yang memakai mesin diesel 1GD dan dilengkapi dengan fitur Easy 4x4 Switch serta fitur Downhill Assist Control (DAC). Dengan hadirnya tipe flagship dan mesin baru ini, kini New Fortuner memiliki delapan tipe.

Toyota Fortuner 2.8 dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 580,9 juta untuk tipe terendah. Sementara untuk tipe tertingginya, yakni varian GR Sport dilego dengan banderol Rp 684,5 juta.