Kaleidoskop 2022: 16 Pembalap Indonesia Naik Podium di Ajang Internasional

TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh pembalap Indonesia telah mengakhiri kompetisi balap pada musim ini. Maka dari itu kaleidoskop 2022 kali ini bakal membahas soal pembalap Tanah Air yang berhasil naik podium sepanjang musim ini.

Puluhan pembalap Indonesia turut berpartisipasi dalam ajang balap internasional pada 2022. Namun hanya 16 rider atau driver saja yang bisa menorehkan hasil apik untuk menginjakkan kakinya di atas podium.

Dalam daftar tersebut, tidak ada nama pembalap Tanah Air yang tampil di Moto3 2022, yakni Mario Aji. Rider Honda Team Asia tersebut hanya mampu mengumpulkan lima poin pada musim pertamanya tampil di Grand Prix.

Berikut redaksi Tempo.co bakal merangkum kaleidoskop 2022 soal 16 pembalap Indonesia yang sukses raih podium di ajang balap internasional musim ini:

Andi Gilang - ARRC

Andi Farid Izdihar alias Andi Gilang berhasil menampilkan performa fantastis di Asia Road Racing Championship (ARRC) 2022 kelas Supersports 600. Dirinya mampu naik podium sebanyak enam kali sepanjang musim ini.

Dari total enam kali podium, Andi Gilang mampu menjuarai balapan sebanyak empat kali. Sedangkan dua balapan lainnya diselesaikan di peringkat ke-2. Penampilan apik ini membuat dirinya berhasil menjadi juara di ARRC 2022 SS600.

Wahyu Nugroho – R3 bLU cRU European Cup

Wahyu Nugroho berhasil naik podium di ajang R3 bLU cRU European Cup Prancis, 10 September 2022. Dirinya sukses menjadi runner-up pada balapan kedua di Sirkuit Magny-Course.

Rider Yamaha Racing Indonesia tersebut mampu naik enam peringkat dari posisi awalnya, yakni P8. Dirinya hanya tertinggal 1,012 detik dari pembalap tercepat, yakni Gustavo Manso (AD78 Team Brasil bLU cRU).

Ini pun menjadi penampilan terbaiknya sepanjang kompetisi R3 bLU cRU European Cup 2022. Pembalap asal Boyolali tersebut pun mampu mencatatkan sejarah sebagai rider Indonesia yang sukses meraih podium sebanyak dua kali di pentas internasional.

Wahyu Nugroho dilaporkan telah meraih podium sebanyak dua kali pada musim ini. Sebelumnya sang rider juga mampu naik podium ke-3 pada seri balapan R3 bLU cRU European Cup Ceko.

Sean Gelael – FIA WEC

Sean Gelael juga berhasil masuk dalam daftar ini setelah empat kali naik podium di FIA World Endurance Championship (WEC) 2022 kelas LMP2. Keempat podium itu ia dapatkan saat tampil di 1000 Miles of Sebring (Amerika Serikat), 6 Hours of Spa-Francorchamps (Belgia), 6 Hours of Fuji (Jepang), dan 8 Hours of Bahrain.

Empat podium tersebut mampu ia raih bersama dua rekannya di tim pabrikan WRT, Robin Frijns dan Rene Rast. Sayangnya hal itu tak membuat Sean Gelael dkk. menjadi juara di FIA WC kelas LMP2 2022. Mereka hanya mampu menempati posisi runner-up di klasemen akhir.

Veda Ega Pratama – Asia Talent Cup

Veda Ega Pratama juga sukses meraih podium saat tampil di ajang Asia Talent Cup 2022. Terhitung pembalap muda Indonesia tersebut menorehkan podium sebanyak enam kali, dengan rincian P3 satu kali, runner-up dua kali dan juara tiga kali.

Namun Veda Pratama tak mampu menuncaki klasemen akhir Asia Talent Cup 2022. Dirinya hanya bisa menempati peringkat ke-3 dengan raihan 141 poin. Ia bisa saja merebut tahta andai tak absen di seri pertama Asia Talent Cup Mandalika.

Reykat Yusuf Fadillah

Masih dalam kompetisi balap yang sama, yakni Asia Talent Cup 2022, pembalap Indonesia lainnya juga berhasil menginjakkan podium. Dia adalah Reykat Yusuf Fadilah, yang mampu menyelesaikan balapan di posisi tiga besar sebanyak satu kali.

Itu ia dapatkan ketika tampil di race 1 Asia Talent Cup Mandalika seri pertama pada 18-20 Maret 2022. Sayangnya pada seri kedua di Sirkuit Mandalika, 11-13 November 2022, Reykat Fadillah tak mampu menorehkan podium lagi.

11 Rider Lainnya

Adapun 11 rider Indonesia lainnya yang juga berhasil meraih podium di ajang balap motor internasional. Dari total itu, ada enam pembalap Tanah Air yang menorehkannya di ARRC kelas Asia Production 250.

Mereka adalah Andy Muhammad Fadly (4 kali), Rheza Danica Ahrens (6 kali), Herjun Atna Firdaus (4 kali), Adenanta Putra (4 kali), Aldi Satya Mahendra (3 kali) dan Rafid Topan Sucipto (1 kali).

Lalu pada ajang ARRC kelas Underbone 150, ada tiga pembalap Tanah Air yang sukses meraih podium, yakni Wahyu Aji Trilaksana (6 kali), Murobbil Vithoni (1 kali) dan Gupita Kresna Wardhana (1 kali). Sekedar informasi,

Wahyu Aji mampu keluar sebagai juara di kelas Underbone 150 dengan raihan 140 poin. Dirinya berhasil mengalahkan pembalap Malaysia, Izzat Zaidi Salehan, di perebutan gelar juara dengan selisih 1 angka.

Lalu ada juga dua rider Indonesia yang mampu meraih podium di ARRC kelas TVS Asia One-Make Championship, yakni Decky Tiarmo Aldy (3 kali) dan Agung Septian (1 kali). Sayangnya kedua pembalap itu tak mampu memenangkan gelar juara di akhir musim.

