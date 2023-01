Harga BBM Vivo Turun per 1 Januari 2023: Pertamina, Shell, dan BP Bertahan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki awal 2023, harga BBM (bahan bakar minyak) di SPBU Vivo mengalami perubahan. Namun, perubaahan harga belum dilakukan oleh perusahaan BBM lainnya di Indonesia.

Seluruh produk BBM di SPBU Vivo turun harga per 1 Januari 2023.

Harga BBM Revvo 90 keluaran Vivo turun dari Rp 12.000 per liter menjadi Rp 11.800. Kemudian Revvo 92 turun dari Rp 14.000 menjadi Rp 12.800. Walhasil harga BBM Revvo 92 lebih murah dari BBM beroktan 92 milik Pertamina, yakni Pertamax.

Revvo 95 juga mengalami penurunan harga menjadi Rp 13.600 per liter, dari semula Rp 14.600 per liter.

Adapun Pertamina, Shell, dan BP belum melakukan pembaruan harga per 1 Januari 2023. Harga BBM ketiga perusahaan tersebut sama dengan harga Desember 2022.

Berikut daftar harga BBM Pertamina, Vivo, Shell, dan BP per 1 Januari 2023.

PERTAMINA

Pertalite Rp 10.000 per liter

Pertamax Rp 13.900 per liter

Bio Solar Rp 6.800 per liter

Pertamax Turbo Rp 15.200 per liter

Pertamina Dex Rp 18.800 per liter

Dexlite Rp 18.300 per liter

VIVO

Revvo 90: Rp 11.800 per liter

Revvo 92: Rp 12.800 per liter

Revvo 95: Rp 13.600 per liter

SHELL

Shell Super Rp 14.180 per liter

Shell V-Power Rp 15.100 per liter

Shell V- Power Diesel Rp 19.180 per liter

Shell V-Power Nitro+ Rp 15.530 per liter

BP

BP 90: Rp 14.050 per liter

BP 92: Rp 14.150 per liter

BP 95: Rp 14.700 per liter

BP Ultimate: Rp 15.100 per liter

BP Diesel: Rp 18.660 per liter.

