Harga BBM Revvo 92 Lebih Murah dari Pertamax, Revvo 95 juga Turun

TEMPO.CO, Jakarta - PT Vivo Energy Indonesia melakukan penyesuaian harga BBM di SPBU per 1 Januari 2023. Mulai kemarin, seluruh produk BBM Vivo turun harga termasuk Revvo 92.

Harga BBM Revvo 90 turun harga dari Rp 12.000 per liter menjadi Rp 11.800. Kemudian Revvo 92 turun harga dari Rp 14.000 menjadi Rp 12.800 sehingga lebih murah dari BBM selevel yakni Pertamax.

Adapun harga BBM Revvo 95 turun menjadi Rp 13.600 per liter, lebih murah dari Pertamax Turbo yang Rp 15.200 per liter.

Vivo menjadi satu-satunya perusahaan BBM di Indonesia yang telah melakukan penyesuaian harga di 2023.

Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, dan BP belum berubah sejak 1 Desember 2022.

Berikut daftar harga BBM Vivo per 1 Januari 2023:

Revvo 90: Rp 11.800 per liter

Revvo 92: Rp 12.800 per liter

Revvo 95: Rp 13.600 per liter.

