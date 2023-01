Ronaldo Tiap Hari Bisa Beli 16 Innova Zenix Hybrid Tipe Tertinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang sepak bola Portugal, Cristiano Ronaldo, secara mengejutkan mengumumkan kepindahannya ke klub raksasa Arab Saudi, Al Nassr.

Ronaldo dikontrak dengan status bebas transfer setelah kontraknya diputus klub Inggris, Manchester United.

Di Al Nassr, Cristiano Ronaldo ditawarkan gaji 200 juta euro atau sekitar Rp 3,3 triliun per musim, sudah termasuk kesepakatan komersial.

Ronaldo pun dikontrak selama 2,5 musim hingga 2025.

Gaji Cristiano Ronaldo di Al Nassr tersebut enam kali lipat lebih besar dari gaji Lionel Messi di Paris Saint-Germain.

Bila dirinci dengan total ganji Rp 3,3 trilun per musim, artinya Ronaldo akan mendapatkan gaji Rp 275 miliar per bulan, Rp 68,7 miliar per minggu, Rp 9,8 miliar per hari, Rp 408 juta per jam, dan Rp 6,8 juta per menit.

Gaji seminggu pemenang lima Ballon d'Or tadi bisa digunakan membeli sekitar 110 unit Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid tipe tertinggi.

Mobil MPV Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 Q HV Modellista iru dibanderol harga Rp 611 juta.

Gajinya per hari Al Nassr pun bisa membeli 16 Kijang Innova Zenix hybrid versi tertinggi. Bisa saja dia membeli 16 mobil Kijang Innova hubrid itu setiap hari.

Gaji per jam Cristiano Ronaldo bahkan bisa untuk membeli sebuah Toyota kijang Innova Zenix tipe 2.0G CVT yang harganya Rp 419 juta.

Cristiano Ronaldo diperkirakan melakoni debut perdananya dengan Al Nassr dalam pertandingan melawan Al Shabab pada 14 Januari 2023. Di klub berjuluk Knights of Najd tadi dia tetap mengenakan nomor punggung 7, yang mebuat dia disebut CR7.

