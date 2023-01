Shell Ikut Turunkan Harga BBM, V-Power Jadi Rp 13.810 per Liter

TEMPO.CO, Jakarta - Shell Indonesia mengikuti jejak Pertamina hingga Vivo untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) miliknya. Per 4 Januari 2023, terpantau harga BBM Shell mengalami penurunan harga untuk semua jenisnya.

Dilihat pada laman resmi Shell Indonesia, harga Shell Super (RON 92) mengalami penurunan harga dari Rp 14.180 per liter menjadi Rp 13.030 per liter. Kemudian Shell V-Power juga ikutan turun dari Rp 15.100 per liter menjadi Rp 13.810 per liter.

Sementara itu penurunan harga juga berlaku untuk Shell V-Power Nitro+ yang sekarang dibanderol Rp 14.180 per liter dari sebelumnya Rp 15.530 per liter. Lalu yang terakhir, Shell V-Power Diesel turun harga dari Rp 19.180 per liter menjadi Rp 16.890 per liter.

Sebagai catatan, harga tersebut berlaku untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Sementara di Jawa Timur, harga Shell Diesel Extra dijual Rp 16.310 per liter.

Lalu di Sumatera Utara, Shell Super dijual dengan harga Rp 13.310 per liter dan Shell V-Power dibanderol Rp 14.100 per liter. Kemudian untuk BBM jenis Shell DIesel Extra di Sumatera Utara dijual dengan harga Rp 16.660 per liter.

Berikut daftar harga BBM Shell per 4 Januari 2022.

Shell Super: Rp 13.030 per liter

Shell V-Power: Rp 13.810 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp 16.890 per liter

Shell Diesel Extra: Rp 16.310 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp 14.180 per liter

