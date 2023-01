Data NHTSA: Jumlah Kematian Pejalan Kaki dan Pesepeda Naik di 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Amerika Serikat (NHTSA) menemukan jumlah kematian pejalan kaki meningkat dalam kecelakaan pada 2022.

Temuan itu munculd alam data kematian akibat kecelakaan pada Januari-September 2022 yang baru saja dirilis NHTSA.

Menurut data itu, tingkat kematian orang di dalam mobil akibat kecelakaan turun. Namun, korban jiwa pejalan kaki, pengendara sepeda, dan pengendara sepeda motor terus meningkat.

Mengutip Autoblog hari ini, Selasa, 20 Januari 2023, sekitar 31.785 orang tewas dalam kecelakaan lalu lintas sepanjang sembilan bulan pertama 2022 di AS.

"Kami memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa dan mengatasi krisis di jalan raya negara kami,” kata Penjabat Administrator NHTSA Ann Carlson.

Dibandingkan periode yang sama pada 2021, terjadi penurunan angka kematian sebesar 0,2 persen. Ini penurunan pertama sejak pandemi Covid-19 yang meningkatkan jumlah kematian di jalan raya begitu dramatis.

Data juga menunjukkan tingkat kematian pada 2022 di AS sebanyak 1,30 kematian per 100 juta mil, dibandingkan 1,32 kematian per 100 juta mil pada 2021.

Kematian pejalan kaki pada 2022 justru naik 2 persen, pengendara motor naik 5 persen, dan kematian pesepeda meningkat 8 persen.

Kecelakaan kendaraan di daerah perdesaan juga melonjak 12 persen pada 2022 dibandingkan 2021.

"Kami mendesak semua orang untuk mengemudi dengan aman dan memperhatikan orang lain di jalan, terutama pengguna jalan yang rentan, seperti pejalan kaki, pengendara sepeda, dan pengendara motor,” tutur Ann Carlson.

AUTOBLOG | JOBPIE

