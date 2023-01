Harga Mobil Tiggo 8 Pro Naik Rp 10 Juta per Januari 2023

TEMPO.CO, Jakarta - PT Chery Sales Indonesia telah menginformasikan daftar harga mobil mereka pada Januari 2023. Setelah pergantian tahun, model Tiggo 7 Pro an Tiggo 8 Pro dilaporkan telah mengalami peningkatan harga.

Menurut rilis harga mobil Chery yang diterima Tempo.co pada Kamis, 12 Januari 2023, peningkatannya tidak terlalu signifikan untuk model Tiggo 7 Pro. Kenaikannya hanya sebesar Rp 1 juta untuk varian Comfort dan Luxury.

Lalu pada tipe Tiggo 7 Pro Premium dilaporkan naik sebesar Rp 2 juta menjadi Rp 430,5 juta on the road Jakarta. Varian tertingginya, yakni Premium + Two Tone, juga mengalami peningkatan sebesar Rp 2 juta.

Peningkatan harga mobil yang cukup besar terjadi pada Tiggo 8 Pro. Seluruh variannya dilaporkan meningkat sebesar Rp 10 juta pada Januari 2023. Kenaikan harga ini mungkin tak terlepas dari larisnya model tersebut.

Karena menurut Vice President PT Chery Sales Indonesia, Harry Kamora, Tiggo 8 Pro produksi 2022 sudah ludes terjual. Model ini, kata dia, menyumbangkan 65 persen total penjualan Chery sepanjang tahun lalu (jumlahnya 160 unit).

Tiggo 8 Pro tipe Luxury tahun ini bakal dijual dengan harga sebesar Rp 528,5 juta, setelah sebelumnya hanya Rp 518,5 juta. Sedangkan untuk varian Premium harganya saat ini mencapai Rp 558,5 juta.

Sekedar informasi tambahan, Tiggo 7 Pro produksi 2022 masih tersisa sedikit pada tahun ini. Nantinya para konsumen yang membeli produk itu bakal mendapatkan diskon hingga Rp 10 juta.

Berikut Daftar Harga Mobil Chery per Januari 2023:

Tiggo 7 Pro Comfort: Rp 365,5 juta

Tiggo 7 Pro Luxury: Rp 399,5 juta

Tiggo 7 Pro Premium: Rp 430,5 juta

Tiggo 7 Pro Premium + Two Tone: Rp 435,5 juta

Tiggo 8 Pro Luxury: Rp 528,5 uta

Tiggo 8 Pro Premium: Rp 558,5 juta

