New Nissan GT-R Meluncur di Jepang, Hadirkan 2 Edisi Khusus

TEMPO.CO, Jakarta - New Nissan GT-R dilaporkan meluncur di pasar otomotif Jepang pada Jumat, 13 Januari 2023. Peluncuran itu termasuk dua model edisi khusus Nissan GT-R Premium Edition T-spec dan Nissan GT-R Nismo Special Edition.

Mobil baru ini diklaim dapat mewakili tingkat keseimbangan berikutnya antara kecepatan dan kualitas berkendara. New Nissan GT-R pun bakal terus meningkatkan statusnya sebagai mobil sport premium.

“Dihadapkan dengan desain gril baru, teknologi mutakhir, dan keahlian, model baru ini adalah puncak dari GT-R R35,” ujar COO Nissan Ashwani Gupta, seperti dilansir Tempo.co dari situs resmi Nissan Global.

Mobil baru tersebut menampilkan aerodinamika yang ditingkatkan. Sedangkan daya pacunya tetap dipertahankan dan kebisingan serta getarannya telah dikurangi. Kondisi ini membuat pengemudi bakal lebih nyaman berada di kabin New Nissan GT-R.

Nissan GT-R Premium Edition T-spec diklaim terinspirasi dari kata tren dan traksi. Model ini diciptakan untuk menjadi yang terdepan dan memiliki daya cengkeraman yang kuat. Suspensinya disetel khusus dan rem cakram karbon, membuat mobil ini lebih responsif.

Sedangkan untuk Nissan GT-R Nismo Special Edition hadir dengan memaksimalkan teknologi balap. Mobil baru ini disempurnakan dengan performa aerodinamis, penyetelan suspensi, dan menambahkan diferensil selip terbatas.

Ini menjadi versi berperforma paling tinggi dibandingkan dengan model GT-R lainnya. Nissan GT-R Nismo dilengkapi dengan high-precision weight-balanced engine parts, such as piston rings, connecting rods, crankshaft, dan kap mesin eksklusif berlapis. (with NACA ducts).

GLOBAL NISSAN

