Penjualan Mobil Mercedes-Benz di Indonesia Melonjak 26 Persen pada 2022

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia mampu menjual mobil 3.184 unit selama 2022. Perolehan itu melonjak 26 persen dibandingkan penjualan mobil pada 2021.

Capaian tersebut membuat Mercedes-Benz mempertahankan posisi teratas di segmen mobil premium di Indonesia.

"Kami selangkah lebih dekat untuk mewujudkan visi menjadi luxury brand yang paling dicintai di Indonesia," ujar President Director Mercedes-Benz Indonesia Choi Duk Jun, dikutip hari ini, Sabtu, 14 Januari 2023.

Menurut dia mobil terlaris perusahaan itu adalah model Mercedes-Benz GLC, C-Class, dan E-Class. Sedangkan kontribusi terbanyak tahun lalu adalah mobil SUV Mercedes-Benz GLC 200 Night Edition.

Dia menjelaskan tahun lalu Mercedes-Indonesia bisa merakit mobil Mercedes-AMG di pabrik di Wanaherang serta mencetak penjualan mobil terbanyak untuk lini Mercedes-AMG dan Mercedes-Maybach.

Choi Duk Jun mengatakan tahun ini Mercedes-Benz Indonesia juga akan menghadirkan model-model terbaru lini mobil listrik Mercedes-EQ.

Mercedes-Benz Indonesia meluncurkan 10 model mobil baru sepanjang 2022, yakni:

1. GLC 200 AMG Line Night Edition

2. E 200 Coupé AMG Line

3. V 250 Avantgarde Line

4. The All New C 200 AVANTGARDE Line

5. The All New C 300 AMG Line

6. The New CLS 350 AMG Line Coupé

7. The New Mercedes-Maybach S-Class

8. The New Mercedes Maybach GLS

9. The New EQS

10. The New EQE.

Choi Duk Jun menceritakan bahwa mengawali 2022 perusahaan meluncurkan varian terbaru Mercedes-Benz GLC 200 Night Edition.

Pada pertengahan tahun, pabrikan Jerman itu meluncurkan The All New C-Class, yang juga menjadi model andalan Mercedes-Benz secara global.

Kemudian pada pengujung 2022, perusahaan mendirikan Mercedes-EQ Space untuk meluncurkan lini mobil listrik pertama Mercedes-Benz di Indonesia, yakni Mercedes-EQ Serie seperti The New Mercedes-EQS dan The New Mercedes-EQE.

"Tahun 2022 juga menjadi tahun yang istimewa untuk lini Top End Vehicles kami," tutur Choi.

