Penjualan Toyota 331.410 Unit di 2022, Avanza Masih Mobil Terlaris

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil MPV Avanza masih menjadi mobil terlaris PT Toyota Astra Motor (TAM) pada 2022.

Toyota Astra mencatatkan penjualan mobil 331.410 unit sepanjang 2022. Penjualan tersebut meningkat 12,1 persen bila dibandingkan 2021.

"Setelah dua tahun dilanda pandemi, akhirnya bisa menunjukkan recovery yang cukup strong dan bisa kembali menyentuh level di atas 1 juta," kata Vice President Director PT TAM Henry Tanoto dalam keterangan resminya hari ini, Senin, 16 Januari 2023. "Semoga tren ini bisa terus bertahan, bahkan membaik memasuki 2023."

Dari total penjualan mobil tersebut kontribusi terbesar masih disumbang segmen mobil MPV dengan total 191.010 unit.

Penjualan meningkat 21,6 persen sepanjang Januari hingga Desember 2022 bila dibandingkan periode yang sama 2021.

"Penjualan Toyota tahun ini masih didominasi model-model MPV yang menyumbang lebih dari 50 persen total penjualan mobil 2022," ujar Marketing Director PT TAM Anton Jimmi Suwandy.

Penjualan mobil secara nasional tahun lalu disumbang tiga model terlaris Toyota, yakni All New Avanza, New Kijang Innova, Innova Zenix, serta New Rush.

Sepanjang 2022, Toyota Avanza mencatatkan penjualan mobil 60.619 unit, Innova 46.933 unit, dan Rush 44.991 unit.

