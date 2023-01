Potongan Harga BBM BP 92 Jadi Rp 12.509 per Liter, Ini Syaratnya

TEMPO.CO, Jakarta - BP Indonesia memberikan potongan harga BBM (bahan bakar minyak) jenis BP 92. Potongan harga tersebut berlaku per 1 Januari 2023, dari harga Rp 13.030 per liter menjadi Rp 12.509 per liter.

Namun potongan harga tersebut bisa didapat jika konsumen melakukan pembelian BP 92 sebanyak 25 liter. Sementara jika pembelian tidak mencapai 25 liter, maka harga yang berlaku tetap Rp 13.030 per liter.

Kemudian BP juga memberikan program promo potongan harga 1 liter untuk setiap pembelian minimal 25 liter semua jenis BBM BP. Promo ini berlaku di semua SPBU BP-AKR yang ada di Jabodetabek dan Jawa Timur.

Berikut adalah daftar harga BBM BP Indonesia per 1 Januari 2023:

Jabodetabek

BP 90: Rp 12.940 per liter

BP 92: Rp 13.030 per liter

BP Ultimate: Rp 13.810 per liter

BP Diesel: Rp 16.310 per liter

Jawa Timur

BP 92: Rp 13.030 per liter

BP 95: Rp 13.500 per liter

BP Diesel: Rp 16.310 per liter

