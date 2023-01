All New Ertiga Hybrid Jadi Mobil ke-3 Juta Suzuki di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah 52 tahun di Indonesia, PT Suzuki Indomobil Motor bisa memproduksi 3 juta mobil di Indonesia pada Desember 2022.

Suzuki pertama kali memproduksi mobil di Indonesia adalah Suzuki Carry ST20 pada 1976. Mobil niaga ringan itu pun menjadi primadona di kelasnya.

Suzuki All New Ertiga Hybrid diluncurkan pada 2022 sekaligus menjadi unit ke 3 juta. Mobil hybrid ini diklaim sebagai kendaraan keluarga yang nyaman, lebih ramah lingkungan, efisien, dan bernilai tinggi.

Presiden Direktur PT Suzuki Indomobil Motor Shingo Sezaki mengungkapkan kebanggannya di depan karyawan, direksi, dan komisaris di pabrik mobil Cikarang dalam perayaan pada Senin lalu, 16 Januari 2023.

"Suzuki secara aktif dan konsisten selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik hingga akhirnya berhasil mencapai momentum bersejarah akumulasi produksi mobil ke-3 juta unit," ucap Shingo Sezaki dalam pidatonya, dikutip hari ini, Rabu, 18 Januari 2023.

Shingo pun sangat mengapresiasi dan berterima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan, mitra bisnis, dealer, konsumen, dan Pemerintah Indonesia atas segala dukungan dan kepercayaannya terhadap Suzuki.

Hingga saat ini generasi terbaru Suzuki Carry masih diproduksi, bahkan memegang market share tertinggi di kendaraan niaga ringan sehingga mempertegas Rajanya Pick-up di Indonesia.

PT SIM memproduksi beragam model dan varian mobil penumpang untuk pasar Indonesia dan global, seperti XL7, All New Ertiga, Ertiga Hybrid, New Carry, dan Suzuki APV.

“Harapannya, pencapaian Suzuki ini tidak berhenti sampai di sini namun bisa tetap eksis dan berkembang,” kata Active Deputy Director Manufacturing PT SIM Yudonendito.

