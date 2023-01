Honda WR-V Lulus Asean NCAP, Lihat Fitur Keamanannya

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil low SUV Honda WR-V yang baru diluncurkan meraih predikat tingkat keselamatan tertinggi dalam New Car Assessment Program for Southeast Asia atau Asean NCAP.

Skor Asean NCAP Honda WR-V mencapai 77.07 dari 100 (94.93/120 untuk total skor).

Low SUV Honda terbaru itu berhasil melewati serangkaian tes uji tabrak dari bagian depan dan juga samping serta pengujian fitur-fitur keselamatannya.

Untuk melindungi pengemudi dan penumpang saat tabrakan, Honda WR-V menggunakan struktur bodi dengan teknologi G-CON + ACETM with Side Impact Beam.

Teknologi itu membantu menyebarkan energi benturan untuk melindungi area kabin mobil jika terjadi tabrakan. Honda WR-V juga dilengkapi enam kantong udara yang melindungi pengemudi dan penumpang di bagian depan, samping, serta bagian pilar.

Fitur keselamatan untuk anak-anak pada Honda WR-V adalah ISOFIX & Tether pada kursi baris kedua yang dirancang untuk mengikat kursi khusus anak dengan erat.

Mobil SUV Honda WR-V diluncurkan perdana secara global di Jakarta pada awal November 2022.

Business Innovation and Sales Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy menjelaskan Honda WR-V pun meraih skor 27.41/32 untuk kategori Adult Occupant Protection (AOP), 42.79/51 untuk Child Occupant Protection (COP), skor 16.37/21 Safety Assist Technologies (SATs), dan 8.36/16 Motorcyclist Safety (MS).

"Pencapaian yang diraih Honda WR-V menunjukkan komitmen Honda terhadap keselamatan penggunanya," ujar Business Innovation and Sales Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy dalam siaran pers hari ini, Jumat, 20 Januari 2023.

Sejumlah model SUV Honda lainnya yang juga telah mendapatkan predikat tingkat keselamatan tertinggi dari Asean NCAP, yaitu All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V pada September 2022, sedangkan Honda CR-V pada 2017.

