Produk Lokal Dominasi Penjualan Suzuki Indonesia di 2022

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales mencatat total penjualan sebanyak 89.067 unit sepanjang 2022. Dari angka itu, New Carry, All New Ertiga, dan XL7 menjadi kontributor terbesar penjualan. Ketiga model tersebut diproduksi secara lokal di pabrik Suzuki di Karawang, Bekasi, Jawa Barat.

Asst. to Dept. Head 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales, Randy R. Murdoko, mengatakan bahwa penjualan secara ritel ketiga model di atas pada 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. New Carry berhasil berkontribusi sebanyak 60 persen, kemudian disusul oleh XL7 yang berkontribusi sebesar 18 persen dan ketiga adalah All New Ertiga yang berkontribusi sebesar 12 persen.

"Dengan adanya pencapaian penjualan ini, kami ingin berterima kasih kepada pelanggan setia Suzuki yang mempercayakan mobil Suzuki untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya,” kata Randy dalam keterangan resmi, Selasa, 24 Januari 2023.

Menurut dia, akhir tahun 2022 menjadi momentum penting bagi New Carry terutama varian pick-up karena dapat menjaga performa penjualan bahkan berhasil catatkan peningkatan penjualan secara positif. Bila dibandingkan dengan November, catatan penjualan di Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 17 persen.

Kemudian, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama yaitu Januari hingga Desember, New Carry varian pick-up mengalami peningkatan 2 persen dengan total penjualan sebanyak 52.322 unit.

Catatan positif lainnya adalah New Carry varian pick-up berhasil menguasai 52 persen market share di kategori kendaraan niaga ringan jenis mini pikap seluruh Indonesia yang total penjualannya mencapai 99.992 unit. Pada kategori kendaraan niaga berjenis pikap secara keseluruhan, market share penjualan ritel New Carry juga berkontribusi sebagai yang terbesar yaitu 33 persen dari total penjualan ritel kendaraan niaga jenis pikap sebesar 156.271 unit.

Sementara itu, XL7 juga mencatatkan performa penjualan yang positif untuk kendaraan penumpang. XL7 mencatatkan penjualan sebanyak 15.998 unit atau mengalami peningkatan sebesar 9 persen sepanjang 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan di Desember, XL7 meningkat sebesar 25 persen dibandingkan dengan bulan November.

Sedangkan penjualan All New Ertiga di Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibanding November. Dari keseluruhan varian yang ada di All New Ertiga, varian yang dilengkapi teknologi hybrid memberikan kontribusi sebesar 59 persen selama Desember 2022. Penjualan ritel varian hybrid di Desember tersebut mengalami peningkatan sebesar 7 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Suzuki mengklaim sejak pertama kali All New Ertiga Hybrid diluncurkan pada pertengahan tahun lalu telah mendapatkan respons positif dari konsumen. Penjualannya diklaim mampu mencapai hampir 2 kali lipat dari varian non-hybrid, atau memegang porsi sekitar 66 persen secara keseluruhan varian.

Selain ketiga kontributor tersebut, laporan penjualan mobil CBU (Completely Built Up) Suzuki juga berikan angin segar selama 2022. Bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, Suzuki berhasil menjual 5.785 unit CBU secara ritel di 2022 dan mengalami peningkatan sebanyak 4 persen .

Model global yang atraktif seperti S-Presso dan Baleno menjadi dua kontributor utama terhadap peningkatan penjualan CBU Suzuki. Hal tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya kepercayaan konsumen yang ada di Indonesia terhadap model yang dimiliki oleh Suzuki global.

