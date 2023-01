New MG HS Meluncur di Indonesia, Harga Mulai Rp 455,8 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Morris Garage merilis New MG HS untuk pasar Indonesia, Rabu, 25 Januari 2023. Ini adalah versi facelift dari model serupa yang sudah dipasarkan di Indonesia sejak tiga tahun silam. SUV baru ini ditawarkan dengan harga mulai Rp 455,8 juta dan sudah tersedia di seluruh dealer MG di Indonesia.

"Mulai hari ini All New HS sudah tersedia di seluruh Indonesia, siap dipesan, tanpa harus inden" ujar Marketing and PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin di Jakarta seperti dikutip dari Antara.

Dari segi tampilan, SUV ini memiliki perubahan tampang yang cukup signifikan dan terlihat lebih segar.

Terlebih dengan lampu full LED, desain model lampu sein terbaru serta Digital Flaming Grille yang membuat tampak depan SUV lima penumpang ini lebih berkarakter.

New HS memiliki dimensi panjang 4.574 mm, lebar 1.876 mm, tinggi 1.664 mm, dan jarak sumbu roda 2.720 mm.

Meski tampilan belakang tidak banyak alami perubahan, SUV ini dipasangkan desain pelek baru yang mereka sebut Rotating Tomahawk Alloy Wheels dengan varian ukuran 17 dan 18 inci.

Tersedia dalam empat warna, yakni Arctic White (putih), Metal Ash Grey (abu-abu), Black Knight (hitam), serta ScarletRed (merah), All New HS menyuguhkan pilihan warna interior Nautical Blue Yacth Style dan Full Black.

"Audience targetnya adalah mereka yang menginginkan pengalaman berkendara menggunakan teknologi, tetap gaya, dan maksimal dalam hal performa," kata Arief.

SUV ini dilengkapi fitur Electric I-MAX Panoramic Sunroof, i-SMART Intelligent System, hingga Smart Drive. Fitur Smart Connect dan Smart Command pada head unit juga tersedia di MG HS terbaru ini.

"Perbedaan i-SMART yang versi dulu dengan yang New HS itu tanpa kunci konvensional sehingga sekarang pengendara bisa menggunakan kunci digital yang terhubung dengan gawai" ujar Arief.

Membawa basis mesin 1490 cc, New HS dibekali dengan Turbo TGI dengan sistem transmisi Twin Clutch SportonicTransmission (TST) tujuh percepatan, dari mulai mode eco hingga super sport.

Daftar lengkap harga New MG HS 2023:

- New MG HS Magnify i-SMART Rp 545,8 juta

- New MG HS Ignite Rp 499,8 juta

- New MG HS Activate Rp 455,8 juta

Harga tersebut mengalami kenaikan antara Rp 39 juta hingga Rp 60 juta dibanding model sebelumnya.

