Mitsubishi Pastikan Pemesanan New Xpander Cross Tidak Pakai Inden

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memastikan pemesanan New Mitsubishi Xpander Cross tidak perlu inden. Konsumen yang memesan SUV tersebut dipastikan bisa langsung membawa pulang unitnya tanpa waktu tunggu pemesanan.

"Sekarang dealer sudah punya ready stock, jadi konsumen yang ingin memesan tidak perlu khawatir. Sekarang kita berusaha bikin secepat-cepatnya," kata Direktur Divisi Penjualan dan Pemasaran PT MMKSI Tetsuhiro Tsuchida, dikutip dari Antara hari ini, Jumat, 27 Januari 2023.

Tsuchida mengungkapkan bahwa saat pameran GIIAS 2022, pesanan untuk New Xpander Cross ini sudah mencapai 3.000 unit. Mitsubishi telah memproduksi massal SUV ini sejak Oktober 2022 dan hingga kini unit telah dikirimkan ke konsumen yang sudah melakukan pemesanan.

X

MMKSI juga memastikan bahwa proses produksi New Xpander Cross ini tidak terkendala masalah pasokan komponen atau krisis chip semikonduktor. Oleh sebab itu, unit Xpander Cross terbaru ini sekarang sudah tersedia di dealer-dealer resmi Mitsubishi di seluruh Indonesia.

Untuk diketahui, New Mitsubishi Xpander Cross rilis di GIIAS 2022 dengan menghadirkan sejumlah pembaruan. Salah satunya adalah penggunaan desain setir baru yang sama dengan yang digunakan pada Mitsubishi Pajero Sport.

Kemudian hal yang baru selanjutnya adalah penggunaan desain layar Multi Information Display (MID) yang lagi-lagi mirip dengan panel meter Pajero Sport. Layar MID ini berukuran 8 inci LCD dan menampilkan sejumlah informasi kendaraan dalam bentuk digital.

Lalu pada panel infotainment Xpander Cross facelift ini, terdapat fitur baru bernama Multi Around Monitor. Fitur ini menampilkan kondisi dari atas untuk memudahkan pengemudi dalam memantau kondisi sekitar mobil.

Terakhir, hal baru yang ada di Xpander Cross terbaru ini adalah wireless charging. Fitur pengecasan nirkabel ini terletak di konsol tengah kabin, tepat di depan tuas transmisi.

Melansir laman resmi Mitsubishi Motors Indonesia, New Xpander Cross saat ini dijual dengan harga Rp 312.950.000 untuk tipe MT dan Rp 338.750.000 untuk tipe Premium CVT. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jabodetabek selama Januari 2023.

DICKY KURNIAWAN | ANTARA

Baca juga: Mitsubishi Cetak Penjualan Mobil 97.936 Unit di 2022, Xpander Series Paling Laris

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.