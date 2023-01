All New Toyota Agya Dirumorkan Rilis Sebentar Lagi, Debut di IIMS 2023?

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini ramai rumor soal kehadiran generasi terbaru dari mobil LCGC Toyota Agya beserta kembarannya, Daihatsu Ayla. Kabarnya, kedua mobil ini akan rilis dalam waktu dekat dan banyak yang memperkirakan kedua akan melakoni debut dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 pada 16 Februari mendatang.

Tempo sempat menanyakan perihal kehadiran All New Agya ini ke salah satu dealer resmi Toyota di Tangerang Selatan. Menurut salah satu pramuniaga dealer tersebut, All New Agya ini dipastikan akan melantai di IIMS 2023.

"Iya betul (di IIMS 2023). Tapi sekarang belum ada info speknya dan estimasi harganya," kata pramuniaga tersebut saat dihubungi Tempo hari ini, Jumat, 27 Januari 2023.

X

Daihatsu Ayla EV pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 Tangerang, Kamis, 11 Agustus 2022. Daihatsu akan memproduksi kendaraan listrik ringan untuk pasar Indonesia di masa mendatang, sesuai dengan kelanjutan investasi Rp 27 triliun Toyota, induk grup Daihatsu, untuk memproduksi kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Tempo/Tony Hartawan

Dihimpun dari berbagai sumber, Toyota Agya dan Daihatsu Ayla terbaru ini dikabarkan akan mengusung mesin baru dengan kapasitas 1.000cc Turbo dan 1.200cc Naturally Aspirated (NA). Kemudian sistem transmisi yang digunakan juga diperkirakan sudah menggunakan CVT.

Kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo dari pramuniaga dealer, Agya terbaru akan hadir dengan tampilan eksterior dan interior yang berbeda dibanding model sebelumnya. Kendati demikian, belum ada detail terkait ubahan dari Agya-Ayla terbaru ini.

Saat ditanyakan perihal kehadiran All New Agya ini, PT Toyota Astra Motor (TAM) enggan memberikan komentar dan lebih memilih menutup keran informasi.

"Saya belum bisa komentar ya," kata Marketing Director PT TAM Anton Jimmi Suwandy kepada Tempo, hari ini, Jumat, 27 Januari 2023.

Baca juga: Chery Omoda 5 Bakal Dijual di Indonesia pada Mei 2023?

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.