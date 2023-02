Harga Motor Listrik Alva Naik Rp 1,5 Juta, Bukan karena Insentif

TEMPO.CO, Jakarta - PT Ilectra Motor Group (IMG) menyesuaikan harga motor listrik Alva One per Januari 2023. Harga Alva One di awal tahun ini sebesar Rp 36.490.000, naik Rp 1,5 juta dari banderol awalnya, yakni Rp 34.990.000.

"Tapi ini (kenaikkan harga) bukan karena subsidi," kata Presiden Direktur PT IMG Purbaja Pantja saat dihubungi Tempo, Selasa malam, 31 Januari 2023.

Seperti diketahui, pemerintah berencana memberikan insentif kendaraan listrik mulai awal Februari 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan insentif motor listrik sebesar Rp 7 juta.

X

"Sekitar Rp 7 juta kira-kira untuk motor listrik baru dan nanti diumumkan semua, akan diprioritaskan untuk rakyat yang sederhana," kata Luhut, pekan lalu.

Terkait insentif motor listrik ini, Purbaja mengatakan bahwa Alva mendukung penuh kebijakan tersebut. Saat ini, Alva masih menunggu detail teknis dari pelaksanaan pemberian subsidi kendaraan listrik itu.

Dia juga mengatakan konsumen yang ingin melakukan pemesanan motor listrik Alva tidak perlu menunggu insentif diterbitkan. Sebab, Alva akan melakukan penyesuaian harga saat insentif telah diberikan, meskipun konsumen melakukan pemesanan dari sekarang.

"Silakan lanjutkan proses pemesanan. Kami menjamin bahwa jika memang ada perubahan kebijakan, maka kami akan memastikan konsumen memperoleh benefit yang diberikan oleh pemerintah sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.

Baca juga: Moto3 2023: Mario Aji Incar Poin Sebanyak-banyaknya

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto