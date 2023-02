Harga BBM Shell dan Vivo Ikut Naik : Shell Super Rp 13.950, Revvo 92 Rp 13.800

TEMPO.CO, Jakarta - Shell Indonesia dan Vivo Energy Indonesia ikut menaikkan harga BBM di SPBU per hari ini, Rabu, 1 Februari 2023.

Pertamina dan juga BP sudah terlebih dahulu menaikkan harga BBM di bulan kedua tahun ini.

Shell menaikkan seluruh produk BBM-nya, mulai dari Super, V-Power, V-Power Nitro+, hingga Diesel. Begitu juga untuk seluruh jenis BBM Vivo, mulai dari Revvo 90, Revvo 92, hingga Revvo 95 mengalami kenaikkan harga.

Shell Super sekarang dijual dengan harga Rp 13.950 per liter dari harga sebelumnya Rp 13.030 per liter. Kemudian V-Power naik harga dari Rp 13.810 per liter menjadi Rp 14.620 per liter.

Lalu untuk Shell V-Power Nitro+ sekarang dijual Rp 14.980 per liter dari yang sebelumnya dijual Rp 14.180 per liter. Kenaikkan juga terjadi untuk BBM jenis V-Power Diesel, yang kini dibanderol Rp 16.980 per liter dari yang sebelumnya Rp 16.890 per liter.

"Harga yang tercantum merupakan BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," tulis Shell dalam situs resminya.

Sementara itu, harga BBM Vivo Indonesia yakni Revvo 90 atau setara Pertalite sekarang dijual Rp 13.710 per liter, dari sebelumnya Rp 11.800 per liter.

Lalu harga BBM Revvo 92 setara Pertamax naik harga dari Rp 12.800 menjadi Rp 13.800 per liter.

Harga BBM Vivo jenis Revvo 95 sekarang dibanderol Rp 14.470 per liter, dari yang sebelumnya dijual Rp 13.600 per liter.

Berikut daftar harga BBM Shell dan Vivo per 1 Februari 2023.

Shell

Super: Rp 13.950 per liter

V-Power: Rp 14.620 per liter

V-Power Nitro+: Rp 14.980 per liter

V-Power Diesel: Rp 16.980 per liter

Vivo

Revvo 90: Rp 13.710 per liter

Revvo 92: Rp 13.800 per liter

Revvo 95: Rp 14.470 per liter.

