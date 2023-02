Harga Revvo 90 Makin Mahal Dibanding Pertalite, Cek Daftarnya

TEMPO.CO, Jakarta - Per 1 Februari 2023, Vivo Energy Indonesia menaikkan semua jenis BBM setelah kenaikan sebagian pada Januari lalu. Harga Revvo 90, 92, hingga 95 naik.

Harga Revvo 90 setara Pertalite sekarang Rp 13.710 per liter, dari sebelumnya Rp 11.800 per liter.

Harga Pertalite produk Pertamina masih tetap Rp 10.000 per liter sejak kenaikan pada September 2022. Pada Januari 2023, Revvo 90 dibanderol Rp 11.800 per liter, hanya terpaut Rp 1.800 dengan Pertalite.

Kini, harga Revvo 90 produk Vivo semakin mahal jika dibandingkan Pertalite.

Adapun harga Revvo 92 setara Pertamax juga naik dari zsemula Rp 12.800 menjadi Rp 13.800 per liter. Kemudian harga Revvo 95 sekarang Rp 14.470 per liter, dari sebelumnya Rp 13.600 per liter.

Vivo juga bersaing dengan Pertamina di kelas BBM RON 92. Pada Januari 2023, Revvo 92 setara Pertamax dijual dengan harga sama yakni Rp 12.800 per liter.

Per Februari, harga Revvo 92 terkerek menjadi Rp 13.800 per liter, terpaut Rp 1.000 dari Pertamax masih di angka Rp 12.800 per liter.

Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina dan Vivo per 1 Februari 2023:

Pertamina

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 12.800 per liter

Pertamax Turbo: Rp 14.850 per liter

Dexlite: Rp 16.150 per liter

Pertamina Dex: Rp 16.850 per liter

Solar Subsidi: Rp 6.800 per liter

Vivo

Revvo 90: Rp 13.710 per liter

Revvo 92: Rp 13.800 per liter

Revvo 95: Rp 14.470 per liter.

