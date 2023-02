Daftar Mobil Listrik di Indonesia, Harga Mulai Rp 238 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini, populasi kendaraan listrik di Indonesia semakin meningkat. Mulai dari sepeda listrik, motor listrik, hingga mobil listrik. Rentang harga yang terdapat dalam setiap kendaraan ini pun sangat lebar, khususnya untuk mobil listrik.

Untuk mobil listrik, Kementerian Perindustrian mengungkapkan saat ini ada banyak jenis dan merek mobil listrik yang resmi beredar di Indonesia. Harganya pun bervariasi sesuai jenis dan mereknya. Harga mobil listrik tersebut ada yang mulai dijual dengan harga Rp 250 juta hingga Rp 2 miliar.

Meski demikian, penggemar mobil listrik di Indonesia tetap banyak. Bahkan, banyak masyarakat yang mulai berpikir untuk beralih untuk menggunakan mobil listrik ini. Lantas, apa saja daftar merek mobil listrik di Indonesia dan kisaran harganya? Simak informasinya berikut ini.

Wuling Air EV, 10 September 2022. TEMPO/Wawan Priyanto

1. Wuling Air Ev

Merek mobil listrik di Indonesia yang pertama adalah Wuling Air Ev. Mobil listrik ini memiliki dua varian berbeda dengan harga yang berbeda pula. Termasuk mobil listrik termurah, Wuling Air Ev varian Standard Range dibanderol seharga kurang lebih Rp 238 juta. Sedangkan, untuk varian Long Range, mobil listrik ini dibandrol dengan harga sekitar Rp 300 juta. Untuk varian Long Range, terdapat paket beserta charing file yang ditawarkan dengan harga Rp 311 juta.

Mobil listrik Renault Twizy ditampilkan dalam pameran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di ICE BSD, Tangerang, Kamis, 18 Juli 2019. Renault menghadirkan Renault Twizy sebagai mobil listrik yang ramah lingkungan sebagai upaya dalam mendukung green technology melalui kendaraan elektrifikasi. TEMPO/Tony Hartawan

2. Renault Twizy

Renault Twizy adalah salah salah satu mobil listrik di Indonesia yang memiliki bodi mungil dan ramping. Mobil listrik yang hanya bisa diisi oleh dua orang ini dibanderol dengan harga Rp 595 juta per unitnya. Renault Twizy memiliki tiga pilihan warna, yaitu SNow White, Diamond Black, dan Flame Orange.

Nissan Leaf saat dipamerkan di Gakindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), di ICE, BSD City, Tangerang, 18 Juli 2019. TEMPO/Wawan Priyanto

3. Nissan Leaf

Nissan dapat dikatakan sebagai merek mobil asal Jepang pertama yang sudah meluncurkan produknya di pasar mobil listrik Indonesia. Merek ini memiliki dua varian mobil listrik yang dibedakan berdasarkan finishing bodi mobilnya. Kedua varian tersebut adalah Nissan Leaf One Toned yang dijual dengan harga Rp 728 juta dan varian Nissan Leaf two Toned yang dijual seharga Rp 730 juta.

Hyundai Ioniq 5 saat diuji coba di Jalan Tol Cikampek menuju Jakarta, 21 Juni 2022. TEMPO/Wawan Priyanto

4. Hyundai Ioniq 5

Daftar merek mobil listrik berikutnya datang dari perusahaan mobil asal Korea Selatan, Hyundai. Saat ini, Hyundai memiliki empat jenis mobil listrik Ioniq 5 yang dipasarkan di Indonesia. Untuk varian Hyundai Ioniq 5 Prime Standard Range dibanderol seharga Rp 748 juta, sedangkan varian prime Long Range dijual dengan harga Rp 789 juta. Sementara itu, untuk varian Signature Standard Range seharga Rp 809 juta dan varian Signature Long Range seharga Rp 859 juta.

Pengunjung tengah melihat mobil Hyundai Kona di pameran otomotif Jakarta Auto Week yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin, 14 Maret 2022. Pameran tersebut untuk mendorong penjualan sektor otomotif yang saat ini masih ditopang relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tahun 2022. Tempo/Tony Hartawa

5. Hyundai Kona Electric

Selain jenis Ioniq 5, Hyundai juga memboyong Kona Electric ke pasar mobil listrik Indonesia. Berbeda dengan jenis yang sebelumnya, Hyundai Kona Electric ini hanya memiliki satu varian, yaitu Hyundai Kona Electric Signature. Varian ini dijual dengan harga mulai dari Rp 742 juta.

MINI Electric 2022. (MINI Indonesia)

6. MINI Electric

Saat ini, harga mobil listrik di Indonesia memang masih tergolong cukup mahal. Terlebih untuk merek-merek mobil premium seperti MINI yang terkenal dengan mobil MINI cooper-nya. Untuk mobil listrik, MINI telah meluncurkan dua varian mobil di Indonesia. Kedua varian tersebut adalah MINI Electric yang dijual dengan harga Rp 945 juta dan varian MINI Electric Collection yang dibanderol Rp 955 juta.

Mobil Toyota bZ4X dipamerkan pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022, Tangerang, Kamis, 11 Agustus 2022. Pada bagian interiornya, pelanggan nantinya diberikan dua pilihan model kemudi, yakni setir berbentuk konvensional dan berbentuk sayap dengan sistem steer-by-wire. Tempo/Tony Hartawan

7. Toyota bZ4X

Mobil listrik Toyota bZ4X mulai dipasarkan di Indonesia pada November 2022. Model ini ditawarkan dengan harga Rp 1,199 miliar (on the road DKI Jakarta). Mobil listrik pertama buatan Toyota ini menjadi salah satu official car delegasi KTT G20 di Bali. Toyota bZ4X dilengkapi dengan baterai yang dapat digunakan untuk berkendara hingga sejuah 500 km.

Lexus UX 300e di pameran GIIAS 2022. (Lexus)

8. Lexus UX 300e

Daftar merek mobil listrik di Indonesia yang selanjutnya adalah Lexus UX 300e. Mobil yang diluncurkan di Indonesia pada November 2022 ini hanya memiliki satu varian mobil listrik, yakni Lexus UX 300e yang dijual dengan harga Rp 1,431 miliar.

Tesla Model 3 facelift, 4 Januari 2021. (Prestige Motorcars)

9. Tesla

Daftar merek mobil listrik di Indonesia yang terakhir adalah Tesla. Merek mobil yang satu ini menjadi mobil listrik dengan harga paling tinggi karena harganya yang mencapai Rp 2 miliar. Mobil buatan Amerika Serikat ini memiliki dua varian, yaitu Tesla Model 3 Standard yang dijual seharga Rp 1,5 miliar dan Tesla Model Y Long Range yang dibandrol seharga Rp 2 miliar.

Itulah daftar merek mobil listrik di Indonesia beserta kisaran harganya. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI

