Game The Crew Motorfest Diluncurkan Tahun ini

TEMPO.CO, Jakarta - Game balap mobil Forza Horizon dan Need for Speed bakal mendapat pesaing. Game The Crew dari Ubisoft dengan judul The Crew Motorfest dijadwalkan meluncur tahun ini.

Ubisoft belum banyak mengungkapkan detilnya. Namun sudah beredar trailer yang menampilkan roadster Lamborghini Sian, Shelby Cobra 427, Lamborghini Urus dan Ford Bronco.

Muncul pula truk Ram 1500 tapi belum jelas apakah itu modifikasi Ram 500 reguler atau TRX dalam setting baru di Pulau O'ahu di Hawaii tersebut.

Yang menarik adalah tidak ada tanda-tanda dari beberapa tipu muslihat dari dua pertandingan balap mobil terakhir.

Pada balap mobil yang pertama adalah peta yang mewakili seluruh Amerika Serikat. Sedangkan yang kedua menampilkan pesawat terbang dan kapal serta kemampuan untuk beralih dengan menekan satu tombol.

Game balap mobil The Crew Motorfest sedianya diluncurkan secara resmi tahun ini. Akses awal sudah terbuka sekarang meski hanya untuk PC. Sedangkan akses awal untuk konsol akan datang menyusul.

Game The Crew Motorfest ini akan tersedia di konsol game PC, PS5, Xbox Series, PS4, serta Xbox One generasi terakhir.

