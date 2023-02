Honda CR-V Hidrogen Bakal Dijual Tahun Depan, Target 2.000 Unit per Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Honda berencana menjual mobil bertenaga hidrogen (Fuel Cell Electric Vehicle/FCEV) pertama mereka pada 2024 di Amerika Utara dan Jepang. Mobil hidrogen itu berbasis mobil SUV Honda CR-V terbaru.

CR-V hidrogen tersebut telah diperkenalkan tahun lalu di Amerika Utara.

Honda menilai mobil hidrogen tersebut memiliki keunggulan bisa menempuh jarak jauh dengan waktu pengisian bahan bakar singkat. Model FCEV ini juga akan menampilkan fungsi plug-in yang menawarkan kenyamanan EV yang dapat diisi ulang di rumah.

"Honda berusaha mewujudkan zero carbon dengan memanfaatkan teknologi hidrogen, di mana kami ingin memperluas lingkaran pemanfaatan hidrogen secepat mungkin," kata Operating Executive and Head of the Business Development Supervisory Unit Honda Arata Ichinose dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Rabu, 8 Februari 2023.

Pada tahap awal, Honda menargetkan penjualan mobil hidrogen CR-V hidrogen sebanyak 2.000 unit dan akan diperluas secara bertahap. Target tersebut akan meningkatkan penjualan 60.000 unit pada 2030 dan menjadi ratusan ribu unit per tahun pada paruh kedua 2030-an.

Untuk mencapai target zero carbon, Honda juga akan memperluas penggunaan energi hidrogen untuk mobil komersial, pembangkit listrik stasioner, dan mesin konstruksi.

Langkah tersebut diharapkan mampu membuat Honda mencapai target netralitas karbon pada 2050.

Honda telah melakukan penelitian dan pengembangan teknologi hidrogen dan FCEV selama lebih dari 30 tahun. Sejak 2013, Honda bekerjasama dengan General Motor (GM) dalam pengembangan bersama sistem sel bahan bakar masa depan.

Perusahaan otomotif asal Jepang itu menilai teknologi mobil hidrogen sebagai salah satu energi alternatif yang mempunyai potensi tinggi selain teknologi listrik.

Hidrogen memiliki karakteristik unik yang dapat menyimpan dan mengangkut energi dengan kepadatan tinggi dan mengisi tangki dengan cepat.

