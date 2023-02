Harga Mobil Daihatsu Rocky per Februari 2023, Mulai Rp 206 Juta-an

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mengungkapkan harga Daihatsu Rocky per Februari 2023. Mobil SUV 5 seaters ini diklaim cocok untuk konsumen berjiwa muda.

Mobil kembaran Toyota Raize tersebut model Daihatsu pertama di Indonesia yang menerapkan platform DNGA (Daihatsu New Global Architecture).

"Daihatsu Rocky mendukung aktivitas mereka yang berjiwa muda agar terus eksis," kata Marketing Director dan Corporate Planning & Communication Director PT ADM Sri Agung Handayani dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Rabu, 8 Februari 2023.

Harga mobil Daihatsu Rocky per Februari 2023 mulai Rp 206.450.000 sampai Rp 274.850.000 on the road (OTR) DKI Jakarta.

Rocky hadir dalam dua pilihan mesin, yakni 1.0L Turbo dan 1.2 liter.

Mesin mobil 1.0L Turbo mampu menghasilkan tenaga 97 HP dan otrsi 149 Nm, sedangkan mesin 1,2 liter menghasilkan tenaga 88 HP dan torsi 112 Nm.

Daihatsu Rocky tampil stylish dan sporty dengan aksen hitam pada area grill bagian depan, bodi spion samping, serta velg black alloy berukuran 16 inci pada varian 1.2 X, dan Gun Metal Skid Plate.

Pada bagian kaki-kaki, Rocky dilengkapi Polished Alloy Wheel berdiameter mulai 16 hingga 17 inci.

Rocky juga dilengkapi fitur keselamatan ASA (Advanced Safety Assist) yang terdiri Pre-Collision Warning, Pre-Collision Braking, Pedal Misoperation Control, Front Departure Alert, Lane Departure Warning, hingga Lane Departure Prevention.

Selain ASA, kamera parkir mundur dan back sonar untuk membantu visibilitas saat manuver mundur juga disematkan di mobil SUV Daihatsu Rocky. Mobil Daihatsu ini pun dilengkapi SRS Airbag untuk pengemudi dan penumpang, ABS, EBD, VSC, dan HSA, tergantung varian dan tipe transmisi yang dipilih.

