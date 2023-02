Atsushi Kurita Pimpin PT MMKSI, Lihat Sepak Terjangnya di Mitsubishi

TEMPO.CO, Jakarta - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) menunjuk Presiden Direktur baru PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) per 1 April 2023, yakni Atsushi Kurita. Dia menggantikan Naoya Nakamura.

PT KTB adalah distributor mobil produksi Mitsubishi Motors Corp. dan Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp. di Indonesia.

Siapa Atsushi Kurita?

Atsushi Kurita saat ini menjabat General Manager Automotive Business Division, ASEAN Automotive Dept., Mitsubishi Corporation, Jepang.

Dia berpengalaman bekerja di PT KTB. Kurita pernah menjabat sebagai Direksi PT KTB pada 2013. Kemudian pada 2017–2020 Atsushi Kurita memimpin Divisi Strategy Planning di KTB dengan fokus bisnis kendaraan niaga Mitsubishi Fuso.

Atsushi Kurita memulai karir di Mitsubishi Corporation sejak 1994 sebagai Deputy General Manager of Motor Vehicles (ASEAN & South West Asia Unit) di Tokyo, sebelum dia ditugaskan ke Indonesia.

Adapun Naoya Nakamura dinilai telah membangun pondasi dan kepemimpinan yang kuat untuk membawa kesuksesan PT MMKSI selama lima tahun ini. Dia pun berhasil mempertahankan bisnis MMKSI melewati berbagai rintangan terutama pada saat Pandemi Covid-19.

"Pada 2021 total penjualan mencapai lebih dari 114.265 unit, atau berkontribusi lebih dari 12 persen terhadap penjualan MMC secara global, yang sekaligus menjadikan MMKSI sebagai penyumbang terbesar untuk penjualan ritel MMC pada skala global," kata MMKSI dalam siaran persnya hari ini, Kamis, 9 Februari 2023.

Sejak berkiprah di PT MMKSI pada 2018, Naoya Nakamura menghadirkan produk-produk fenomenal dari Mitsubishi untuk pasar Indonesia, seperti Outlander PHEV, Eclipse Cross, New Triton, New Pajero Sport, serta New Xpander, New Xpander Cross, serta New L300 Euro4.

Naoya Nakamura juga dinilai telah berhasil memperluas jangkauan dealer kendaraan Mitsubishi Motors di Indonesia, yang telah mencapai 167 dealer.



