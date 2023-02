Spesifikasi Lengkap All New Toyota Agya, Kembaran Daihatsu Ayla

TEMPO.CO, Jakarta - All New Toyota Agya diperkenalkan untuk pertama kalinya di dunia (world premiere) di Indonesia pada Senin, 13 Februari 2023. Agya generasi kedua ini mengisi segmen city car dan Low Cost Green Car, berhadapan dengan Honda Brio.

All New Agya diperkenalkan dalam dua varian sekaligus yakni Agya yang masuk dalam Low Cost Green Car dan All New Agya GR Sport. Perbedaan cukup signifikan untuk versi Agya GR Sport mulai dari kelir dual tone, spion warna hitam, pelek dual tone hitam, bumper depan ada kisi aerodinamika, hingga diffuser. Tak ketinggalan ada emblem GR Sport di pintu bagasi.

All New Agya generasi kedua memiliki dimensi panjang 3.760 mm (bertambah 100 mm), lebar 1.665 mm, dan tinggi 1.505 mm. Sedangkan untuk jarak sumbu roda mencapai 2.525 mm, lebih panjang 78 mm.

X

Daya angkut ditingkatkan dengan menambah panjang bagasi 47 mm menjadi 610 mm, sehingga semakin banyak barang bawaan dapat dimuat.

All New Agya mendapatkan penyempurnaan menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi mesin dan menghemat bensin, dan juga menawarkan dan performa yang lebih baik. New Agya dilengkapi mesin baru berkode WA-VE, instalasi 3 silinder berkapasitas 1.200 cc, didukung teknologi Dual VVT-i.

Di atas kertas, tenaga mencapai 86,7 hp pada 6.000 rpm dan torsi 113 Nm pada 4.500 rpm. Seluruh performa dikerahkan ke roda depan menggunakan transmisi CVT yang lebih ringkas, kompak, dan efisien.

All New Toyota Agya GR Sport hadirkan detail el=mblem khas GR Sport. (Foto: Tempo/Dimas Prassetyo)

Menggunakan platform baru, All New Agya ini kian lincah yang mencegah terjadinya bodi roll dan menjanjikan pengendalian lebih baik. Torsion beam juga lebih kaku. Electronic Power Steering (EPS) turut ditingkatkan membuat hatchback ini mudah dikendalikan.

Penggunaan ban untuk All New Agya berprofil 175/55 R14, sedangkan untuk All New Agya GR Sport 185/55 R15.

Perihal fitur kabin, PT Toyota Astra Motor masih menutup diri. Namun dalam waktu dekat fitur pendukung kenyamanan selama berkendara All New Toyota Agya akan diumumkan sekaligus dengan harganya.

Baca juga: Toyota Grand Highlander Tampil di Chicago Auto Show 2023

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.