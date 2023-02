All New Daihatsu Ayla Diluncurkan, Harganya?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor secara resmi memperkenalkan All New Daihatsu Ayla pada hari ini, Rabu, 15 Februari 2023. Mobil baru segmen LCGC sini dirilis di Rumah Kaca Melati Senayan, Jakarta.

Setelah 10 tahun diluncurkan di pasar otomotif Indonesia, Daihatsu Ayla kembali dihadirkan dalam versi baru. Mobil LCGC tersebut menerima sejumlah pembaruan dari berbagai aspek.

“Kami menghadirkan All New Astra Daihatsu Ayla pada hari ini. Mobil ini masih masuk dalam segmen LCGC,” kata Executive Engineer of Daihatsu Motor Co., Toshihiro Nakaho dalam perkenalan produk baru ini.

All New Ayla diklaim memiliki desain dengan karakter powerfull dan agresif. Mobil baru tersebut telah diuji di berbagai medan di Indonesia, baik jalanan bergelombang hingga genangan air.

Bicara dapur pacunya, All New Ayla menggunakan mesin 1.2 WA-VE dengan D-CVT transmission. Akselerasinya diklaim lebih besar 15 persen dari versi lamanya. Sedangkan efisiensi bahan bakarnya meningkat 10 persen.

“Pengembangan dari Ayla menggunakan lokal konten yang sangat besar,” ujar Nakaho.

Sementara itu President Director PT Astra Daihatsu Motor Yasushi Kyoda menjelaskan bahwa All New Ayla merupakan mobil orisinil Indonesia. Mobil baru ini, kata dia, tidak mendapat dukungan dari Jepang.

“Mobil ini orisinil Indonesia yang tidak ada di Jepang. Khususnya selama masa Covid-19, pengembangan dari Ayla tidak mendapatkan support dari Jepang. Jadi di sini Ayla adalah hasil kerja keras dari engineering dan Astra Daihatsu Indonesia,” kata dia.

Daihatsu sendiri saat ini belum menjelaskan secara resmi kapan All New Ayla akan dipasarkan di Indonesia. Mereka juga belum menginformasikan harganya.

All New Ayla akan mengisi segmen mobil City Car dan LCGC, bersaing dengan saudara kembarnya, Toyota Agya, dan Honda Brio.

