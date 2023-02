All New Ayla Sudah Diperkenalkan, Berapa Target Penjualannya?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) baru saja memperkenalkan All New Ayla di kawasan Senayan pada Rabu, 15 Februari 2023. Mobil baru tersebut kini hadir dengan sejumlah pembaruan setelah 10 tahun tidak mendapatkan perubahan yang signifikan.

Saat ditanya berapa besar target penjualan mobil All New Ayla, Marketing & Customer Relation Division Head PT Astra International Daihatsu Hendrayadi Lastiyoso belum memberikan jawabannya.

Dirinya menjelaskan bahwa Daihatsu belum menaruh target penjualan mobil pada model All New Ayla. Karena model ini, kata dia, dipastikan belum akan dipasarkan di Indonesia pada pekan ini.

“Ayla itu rata-rata per bulannya 2.000-an unit untuk model sekarang. Untuk yang baru belum soalnya belum konferensi pers, kan belum product launching,” kata dia dalam acara perkenalan All New Daihatsu Ayla.

Tanggal peluncuran All New Daihatsu Ayla sendiri belum diketahui secara resmi. Hendrayadi Lastiyoso hanya meminta agar konsumen bersabar terkait hal ini. “Tunggu tanggal mainnya,” ujar dia.

Terlepas dari itu, dirinya juga memaparkan target keseluruhan penjualan mobil Daihatsu pada tahun ini. Namun dirinya tidak menyembut angka secara spesifik. Paling tidak, kata dia, market share-nya tidak di bawah 18 persen.

“Untuk target itu minimal posisi dua. Supaya bisa nomor dua, minimal harus 18 persen. Tahun lalu kan 18,6 persen, kita set di minimalnya,” jelas Hendrayadi.

