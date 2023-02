Apakah Kehadiran All New Ayla Pengaruhi Pasar Sirion?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor telah memperkenalkan ke publik All New Ayla pada Rabu, 15 Februari 2023. Dalam perkenalannya, Daihatsu memberikan komentar terkait pengaruhnya All New Ayla pada pasar mobil Sirion.

Menurut Marketing & Customer Relation Division Head PT Astra International Daihatsu Hendrayadi Lastiyoso, kehadiran All New Ayla nantinya tidak akan mempengaruhi pasar mobil Sirion. Karena, tambah dia, segmen keduanya sangat berbeda.

“Berbeda sekali ya, memang ini segmen yang diposisikan pada harga di bawah Rp 200 juta. Benar-benar mempertimbangkan price concern,” kata dia dalam acara peluncuran All New Daihatsu Ayla.

“Sedangkan kalau Sirion adalah hatchback 5 seater dengan harga Rp 200 juta. Jadi Sirion itu berbeda sekali segmennya, tidak saling makan (pasarnya),” tambah Hendrayadi menjelaskan.

Lebih lanjut Hendrayadi mematikan bahwa Daihatsu tetap akan memasarkan mobil Sirion di pasar otomotif Tanah Air. Karena model ini tidak bersinggungan langsung dengan All New Daihatsu Ayla.

“Sirion tetap dijual karena beda sekali segmennya sama Ayla. Dan segmennya Sirion juga tetap ada sendiri,” ucap Hendrayadi.

Hendrayadi juga mengatakan bahwa All New Ayla tidak memakan pasar Daihatsu Rocky. Karena, kedua model tersebut juga tidak dalam segmen yang sama di pasar otomotif Tanah Air.

“(Rocky) tidak termakan. Itu kan beda segmen dan Rocky dijual di atas Rp 200 juta dan itu SUV. Kalau ini (All New Ayla) harga yang paling murah antara Rp 115-Rp165 juta. Kalau ini masuknyya ke family car untuk keluarga baru. Sementara Rocky segmennya anak muda, karena harganya juga cukup tinggi,” tutup dia.

