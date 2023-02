Wuling Alvez Meluncur di IIMS 2023, Harga Mulai Rp 209 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Motors Indonesia meluncurkan SUV terbarunya, yakni Wuling Alvez dalam pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 hari ini, Kamis, 16 Februari 2023. Mobil baru ini akan menyasar konsumen dari segmen generasi muda.

“Hari ini, dengan bangga kami meluncurkan Alvez, style and innovation in one SUV,” kata Vice President Wuling Motors Arif Pramadana dalam acara peluncuran Wuling Alvez di IIMS 2023 hari ini, Kamis, 16 Februari 2023.

Wuling Alvez mengusung mesin bensin 1.485cc 4 silinder DOHC yang menghasilkan tenaga 105 HP di 5.800 rpm dan torsi 143 Nm di 4.000-4.600 rpm. Tenaga mesin disalurkan melalui dua pilihan transmisi, yakni manual 6 kecepatan dan otomatis CVT.

Wuling Alvez hadir dengan grille yang cukup besar dengan logo Wuling di bagian tengahnya. Desain lampunya berbentuk jajaran genjang menggunakan LED untuk lampu utama, dan DRL untuk lampu kabut.

Bagian belakangnya terlihat bongsor dan lebar dengan lampu belakang, sein, dan lampu mundur yang menyatu dalam satu modul. Kemudian bumper belakangnya tersemat dua pipa knalpot lengkap dengan diffuser udara belakang.

Tipe tertinggi Alvez telah dilengkapi Advanced Driver Assistance System (ADAS). ADAS ini mencakup fitur keselamatan seperti Adaptive Cruise Control, Bend Cruise Assitance, Traffic Jam Assistance with lane-keeping function, Safe Distance Warning, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, hingga Lane Departure Warning.

Harga Wuling Alvez dibanderol Rp 209 juta tipe SE, Rp 255 juta (CE), dan Rp 295 juta (EX) on the road (OTR) DKI Jakarta.

