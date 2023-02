Subaru WRX Rilis di IIMS 2023, Harga Mulai Rp 849,5 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Subaru Indonesia merilis mobil yang menjadi ikon rallynya, yakni All New Subaru WRX di pameran IIMS 2023 hari ini, Kamis, 16 Februari 2023. Ada dua model yang diluncurkan untuk mobil rally ini, All New WRX sedan dan All New WRX Wagon.

“Kami percaya bahwa model ini akan secara substansial menghidupkan kembali sejarah panjang Subaru di dunia motorsport, mengingat WRX adalah simbol kendaraan high-performance Subaru sejak model ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1992,” kata Chief Operating Officer Subaru Indonesia Arie Christopher dalam acara peluncuran Subaru WRX, hari ini.

All New WRX dibekali mesin Boxer 2,4 liter turbo yang menghasilkan tenaga 275 PS dan torsi 350 Nm. Tersedia dua tipe transmisi, yakni manual 6 kecepatan dan otomatis 8 kecepatan Subaru Performance Transmission (SPT), dengan konfigurasi sistem penggerak empat roda.

Secara tampilan, Subaru WRX menampilkan garis bodi tegas, empat fender line dengan hexagonal print untuk mendukung aerodinamika. Sementara interiornya dilengkapi Horizontal Line Dashboard dan layar infotainment 11,6 inci yang terkoneksi dengan Apple CarPlay dan Android Auto.

Subaru juga menghadirkan varian tS (Tuned by STI) yang dikembangkan bersama Subaru Technica International. Pada varian ini terdapat perbedaan adaptive suspension tuned by STI, STI exhaust muffler, STI steering wheel, dan STI sports seat materials.

Selain itu, pada Subaru WRX tS A/T EyeSight dan WRX Wagon tS EyeSight juga terdapat lima mode berkendara, yaitu Comfort, Normal, Sport, Sport+, dan Individual.

All New Subaru WRX turut dibekali sistem keselamatan Subaru EyeSight generasi terbaru. Sistem ini mencakup fitur Pre-Collision Braking, Autonomous Emergency Steering, Emergency Lane Keep Assist, Lane Departure Prevention, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Detection, hingga Driver Monitoring System yang hadir pertama kali di lini produk Subaru di Indonesia.

Berikut daftar harga All New Subaru WRX (on the road Jakarta).

Subaru WRX M/T : Rp 849,5 juta

Subaru WRX tS A/T EyeSight : Rp 949,5 juta

Subaru WRX Wagon GT-S EyeSight : Rp 975,5 juta

Subaru WRX Wagon tS EyeSight : Rp 1.029.500.000

