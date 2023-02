Honda Bawa 16 Model di IIMS 2023, Ada Promo Liburan ke Hong Kong

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) turut meramaikan gelaran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023. Dalam pemaren tahunan ini, Honda membawa 16 model mobil yang bisa dilihat oleh para pengunjung, pada 16-26 Februari 2023.

Selain memamerkan produknya, Honda juga menghadirkan promo menarik bertajuk ‘Rame-Rame Beli Honda’ di pameran otomotif IIMS 2023. Program ini diluncurkan untuk mempermudah komsumen Tanah Air dalam mendapatkan mobil Honda.

Promo tersebut antara lain adalah bunga rendah hingga 0 persen, DP mulai dari 10 persen, cicilan ringan mulai dari Rp 2 juta, tenor hingga 7 tahun, serta program Trade-in. Selain itu Honda juga memberikan kesemparan kepada konsumen untuk berlibur ke Hong Kong dan mendapatkan smartphone.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Director Honda Jakarta Center Hendra Kustiawan dalam acara peluncuran booth di IIMS 2023. Ia juga menjelaskan bahwa Honda juga menyediakan Lucky Dip hingga ratusan juta rupiah, serta voucher servis dan part.

“Honda hadir di IIMS 2023 untuk menyegarkan pasar otomotif di awal tahun, terutama dengan menghadirkan produk terbaru dan menawarkan program penjulan yang menarik bagi konsumen,” kata dia.

Dalam pemaren IIMS 2023, Honda juga akan memberikan kenyamanan kepada pengunjung dengan menyediakan customer lounge di booth mereka dengan dilengkapi 40 dealing table dan fasilitas pembayaran banking. Selain itu Honda juga menghadirkan hiburan yang dimeriahkan oleh Wika Salim dan Maliq & D’essentials di akhir pekan.

Berikut Mobil Honda di IIMS 2023:

1. Honda Brio Satya E CVT (Carnival Yellow)

2. New Honda Brio RS CVT Urbanite Edition (Phoenix Orange Pearl)

3. Honda WR-V RS CVT (Ignite Red Metallic)

4. Honda WR-V RS CVT with Honda SENSING (Stellar Diamond Pearl)

5. All New Honda BR-V Prestige with Honda SENSING (Premium Opal White Pearl)

6. All New Honda BR-V Prestige (Meteoroid Gray Metallic)

7. All New Honda BR-V E CVT (Premium Opal White Pearl)

8. Honda City Hatchback RS M/T (Meteoroid Gray Metallic)

9. Honda City Hatchback RS CVT (Rallye Red)

10. Honda City Hatchback RS CVT (Platinum White Pearl)

11. All New Honda City (Platinum White Pearl)

12. All New Honda HR-V Turbo RS (Ignite Red Metallic)

13. All New Honda HR-V SE CVT (Sand Khaki Pearl)

14. New Honda CR-V 1.5L Black Edition (Crystal Black Pearl)

15. All New Honda Civic RS (Ignite Red Metallic)

16. Honda Accord 1.5L Turbo (Platinum White Pearl)

