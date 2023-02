SPK Honda WR-V Tembus 5.000 Unit, Indent Bisa 3 Bulan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor mengumumkan bahwa surat pemesanan kendaraan (SPK) mobil Low SUV Honda WR-V sudah 5.000 unit sejak diluncurkan pada awal November 2022.

“Tiga ribu unit wholesales, ritelnya sekitar 2.000,” kata Business innovation & Sales and Marketing Director PT HPM) Yusak Billy di pameran IIMS 2023, JIExpo Kemayoran, pada Kamis, 16 Februari.

Dia menjelaskan pengiriman Honda WR-V ke konsumen masih terhambat dengan indent maksimal tiga bulan sesuai pilihan warnanya. warna two tones bisa indent tiga bulan lebih.

X

Yusak mengatakan warna mobil WR-V yang terlaris adalah merah two tones.

"Demand-nya cukup banyak, kapasitas produksi juga terbatas."

Mobil tersebut diliuncurkan secara global di Jakarta pada 2 November 2022. Low SUV Honda WR-V dibekali mesin 1.500 cc DOHC i-VTEC yang sudah berstandar Euro 4. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 121 PS pada putaran mesin 6.600 rpm dan torsi 145 Nm di 4.300 rpm.

Mobil ini menggunakan platform yang sama dengan New Honda BR-V. Bedanya, mobil baru tersebut mendapatkan sejumlah penyesuaian pada mesin untuk menyesuaikan dengan segmen pasar.

Tipe tertinggi Honda WR-V dilengkapi teknologi keselamatan Honda Sensing yang terdiri dari Collition Mitigation Braking System (CMBS), Lane Keeping Assist System (LKAS), Road Departure Mitigation System (RDM), Adaptive Cruise Control (ACC), Lead Car Departure Notification System (LCDN), serta Auto High Beam (AHB).

Honda WR-V diluncurkan dalam tiga varian, yakni E CVT, RS CVT, dan RS CVT with Honda Sensing.

Harga Honda WR-V E CVT Rp 271,9 juta, tipe RS CVT Rp 289,9 juta, serta tipe RS CVT with Honda Sensing Rp 309,9 juta on the road (OTR) DKI Jakarta.

Pilihan Editor: Begini Kaitan Honda WR-V dengan Perempuan

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.