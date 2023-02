Wuling Alvez Dijual Mulai Rp 209 Juta, Merusak Harga Pasar?

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Alvez resmi dirilis di IIMS 2023 dan dijual dengan harga Rp 209 juta untuk tipe terendah dan Rp 295 juta untuk tipe tertinggi. Harga tersebut terbilang jauh di bawah pasaran untuk segmen SUV kompak yang menjadi kelas untuk Alvez ini.

Sebut saja rival di kelasnya seperti Honda HR-V yang saat ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp 375,9 juta hingga yang termahal Rp 529,9 juta.

Lantas apakah kehadiran Wuling Alvez ini disebut bisa merusak harga pasaran di segmen SUV kompak ini?

Brand & Marketing Wuling Motors Dian Asmahani membantah bahwa Alvez merusak harga pasar di segmen SUV kompak. Menurutnya, harga Wuling Alvez ini ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pasar, khusus golongan anak muda yang memang menjadi target konsumen Alvez ini.

“Anak muda itu sekarang kebutuhan di dalam mobilitas atau berkendara itu semakin dinamis. Mereka permintaannya adalah selain desain yang bagus, tapi secara fitur-fitur itu lengkap. Jadi kita mencoba menjawab kebutuhan itu dengan Alvez dan dengan harga yang cocok juga,” kata Dian saat ditemui di arena pameran IIMS 2023, Kamis, 16 Februari 2023.

Penetapan harga yang di bawah pasaran ini disebut Dian sebagai sebuah inovasi dari Wuling. Alasannya tidak lain adalah untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar atau konsumen Indonesia melalui mobil yang dilengkapi fitur mumpuni, namun harganya tetap terjangkau.

“Kita tidak ngomong merusak harga pasar, tetapi kita melakukan inovasi yang lebih dan selalu memberikan yang terbaik untuk menjawab kebutuhan mobilitas saat ini,” jelasnya.

Untuk diketahui, Wuling Alvez mengusung mesin bensin 1.485cc 4 silinder DOHC yang menghasilkan tenaga 105 HP di 5.800 rpm dan torsi 143 Nm di 4.000-4.600 rpm. Tenaga mesin disalurkan melalui dua pilihan transmisi, yakni manual 6 kecepatan dan otomatis CVT.

Wuling Alvez hadir dengan grille yang cukup besar dengan logo Wuling di bagian tengahnya. Desain lampunya berbentuk jajaran genjang menggunakan LED untuk lampu utama, dan DRL untuk lampu kabut.

Bagian belakangnya terlihat bongsor dan lebar dengan lampu belakang, sein, dan lampu mundur yang menyatu dalam satu modul. Kemudian bumper belakangnya tersemat dua pipa knalpot lengkap dengan diffuser udara belakang.

Tipe tertinggi Alvez telah dilengkapi Advanced Driver Assistance System (ADAS). ADAS ini mencakup fitur keselamatan seperti Adaptive Cruise Control, Bend Cruise Assitance, Traffic Jam Assistance with lane-keeping function, Safe Distance Warning, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, hingga Lane Departure Warning.

Harga Wuling Alvez dibanderol Rp 209 juta tipe SE, Rp 255 juta (CE), dan Rp 295 juta (EX) on the road (OTR) DKI Jakarta.

