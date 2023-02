All New HR-V Monochrome Mejeng di IIMS 2023, Ada Promo Menarik dan Trade In

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) menampilkan mobil SUV All New HR-V Monochrome Series di IIMS 2023. Varian single color ini diperkenalkan pertama kali pada Januari lalu yakni Sand Khaki Pearl dan Ignite Red Metallic.

Sebelumnya, warna mobil Sand Khaki Pearl dan Ignite Red Metallic di All New Honda HR-V hanya tersedia dalam varian two tone, yang dikombinasikan dengan atap berwarna hitam.

Sejak Maret 2022, dua varian warna mobil tersebut diklaim yang paling banyak dipesan konsumen.

"Kini konsumen dapat melihat secara langsung di IIMS 2023. Kami berharap opsi seri warna monochrome ini dapat menjadi pilihan konsumen," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Senin, 20 Februari 2023.

Seri monochrome atau single tone Sand Khaki Pearl tersedia untuk varian mobil SUV All New HR-V 1.5 Turbi RS, 1.5L SE, dan tipe E. Sedangkan seri monochrome Ignite Red Metallic khusus untuk varian 1.5 Turbo RS.

Kedua warna mobil tersebut melengkapi pilihan warna lain HR-V, yakni Meteoroid Gray Metallic, Crystal Black Pearl, dan Platinum White Pearl.

Pada IIMS 2023, Honda memberikan program pembelian yang meliputi DP ringan mulai 10 persen, bunga cicilan 0 persen, cicilan ringan mulai Rp 2 juta, tenor hingga 7 tahun, juga program trade in.

Konsumen yang membeli mobil Honda di IIMS 2023 juga berkesempatan mendapatkan hadiah utama liburan ke Hongkong serta puluhan smartphone dan lucky dip senilai ratusan juta rupiah.

