Promo Toyota di IIMS 2023, DP Kijang Innova Zenix Mulai dari 20 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) memberikan promo pembelian mobil Toyota selama IIMS 2023. Promo tersebut berupa cicilan ringan, down payment atau uang muka (DP) rendah, hingga layanan purna jual.

"Khusus di IIMS 2023 kami menghadirkan berbagai solusi mobilitas yang lengkap mulai dari program usership, ownership, dan aftersales dengan benefit yang menarik," kata Marketing Director PT TAM Fumitaka Kawashima dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Senin, 20 Februari 2023.

Dalam program usership EZ Deal, Toyota menawarkan benefit gratis asuransi selama dua tahun untuk pembeli Toyota Rush, Veloz, dan Avanza.

Adapun pembelian Kijang Innova Zenix akan mendapatkan keringanan cicilan mulai Rp 6 juta-an per bulan.

Lalu melalui promo Toyota Spektakuler, pembelian mobil Toyota Avanza, Veloz, Rush, dan Kijang Innova Zenix akan mendapatkan free insurance selama 2 tahun atau senilai 16 juta dan DP mulai 20 persen.

Untuk pembelian Kijang Innova Zenix varian mesin bensin akan mendapatkan special rate 2,27 persen dengan DP 25 persen.

Konsumen yang membeli mobil baru Toyota di arena IIMS 2023 akan mendapatkan benefit berupa bebas biaya jasa dan biaya suku cadang 6 kali selama tiga tahun serta reward extended warranty selama 1 tahun atau 20.000 km.

Maka total Toyota Warranty menjadi 4 tahun atau 120.000 km jika pelanggan rutin servis setiap 6 bulan.

Ada pula program Toyota Insurance (Drive Safe & Get the Prize). Dengan mengaktifkan aplikasi T-Intouch dan Insurance, konsumen bisa menang hadiah Rp 2 juta per tahun.

Menurut Fumitaka Kawashima, Toyota pun menyediakan layanan trade-In atau pertukaran dengan berkesempatan mendapatkan cashback Astrapay hingga Rp 7 juta dan hadiah menarik lainnya.

