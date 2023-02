Beli Solar Bersubsidi di NTB Wajib Pakai QR Code Mulai Hari Ini

TEMPO.CO, Mataram - Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Deden Mochammad Idhani, mengatakan perluasan pembelian solar bersubsidi menggunakan QR Code di NTB akan mulai diterapkan 21 Februari 2023.

Dia menuturkan pembelian solar bersubsidi dengan QR Code akan dilaksanakan di 10 kabupaten/kota /Kabupaten di NTB.

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar segera mendaftarkan kendaraannya," kata Dede, dikutip hari ini, Selasa, 21 Februari 2023.

Pertamina Patra Niaga Area Jatimbalinus memang terus mengimplementasikan Program Subsidi Tepat untuk pembelian biosolar bersubsidi dengan menggunakan QR Code di Nusa Tenggara Barat.

Sebelumnya, program serupa telah dilaksanakan di Jawa Timur dan Bali.

Menurut Deden sosialisasi program subsidi tepat telah dilaksanakan di NTB pada Agustus 2022.

Jumlah mobil yang telah terdaftar hingga 20 Februari 2022 sebanyak 49.840 unit, terdiri 16.364 mobil mesin diesel dan 33.530 mobil mesin bensin.

Dalam implementasi program Subsidi Tepat, Pertamina melakukan pemeriksaan dan pencocokan data, termasuk penentuan konsumen yang berhak sesuai dengan Perpres 191/2014.

Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan QR Code atau terdaftar di website Subsidi Tepat, bisa membeli solar bersubsidi dengan volume sesuai SK BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020.

Sebanyak 60 liter solar bersubsidi per hari untuk mobil pribadi, 80 liter per hari untuk mobil angkutan barang dan umum, serta 200 liter per hari untuk mobil roda enam angkutan barang dan umum.

Masyarakat yang belum memiliki QR Code akan tetap dilayani membeli solar subsidi di SPBU namun maksimal 20 liter/hari dan nopol dicatat di mesin EDC SPBU.

Berikut cara membuat QR Code pembelian BBM bersubsidi baik premium maupun solar bersubsidi:

1. Kapan saja dan di mana saja melalui website subsiditepat.mypertamina.id

2. Datang ke booth pendaftaran di SPBU.

Pertamina menyiapkan petugas di lebih dari 1.300 booth pendaftaran untuk membantu masyarakat melengkapi data dan dokumen di website. Satu QR Code berlaku untuk satu kendaraan, yang dapat dicetak tanpa handphone untuk bertransaksi di SPBU.

