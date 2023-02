All New Ertiga Hybrid Jadi Mobil Elektrifikasi Andalan Suzuki di IIMS 2023

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales turut membawa mobil elektrifikasi mereka ke pameran otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023. Kendaraan yang dimaksud adalah All New Ertiga Hybrid.

Ini merupakan mobil elektrifikasi pertama Suzuki di kelas Low Multi Purpose Vehicle (LMPV). All New Ertiga Hybrid diklaim menjadi salah satu tulang punggung penjualan mobil Suzuki dengan penggunaan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS).

Kabar tersebut dibenarkan langsung oleh 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales Donny Saputra dalam keterangan resminya. Dirinya mengatakan bahwa All New Ertiga merupakan LMPV unggulan Suzuki dengan menggabungkan keunggulan efisiensi dan kenyamanan.

“Suzuki menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam berinovasi menghadirkan produk-produk berkualitas dan juga ramah lingkungan hingga dapat diterima oleh masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan transportasi harian,” kata dia.

“Itu alasan kami mengedepankan, All New Ertiga Hybrid sebagai salah satu line up utama yang wajib kami display di pameran otomotif bergengsi seperti IIMS kali ini,” tambah Donny dalam rilis yang diterima Tempo.co.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bagaimana cara kerja SHVS pada mobil All New Ertiga Hybrid. Teknologi tersebut diklaim dapat mengoptimalkan kinerja dan efisiensi mesin K15B melalui dua perangkat utama, yakni ISG (Integrated Starter Generator) dan Lithium-Ion Battery.

ISG sendiri berfungsi sebagai generator dan motor yang dapat meringankan akselerasi mesin. Ketika deselerasi, ISG mengubah energi kinetik menjadi energi listrik, dan akan disimpan di Lithium-Ion Battery.

Energi listrik inilah yang menjaga komponen kelistrikan mobil tetap menyala saat mobil dalam posisi berhenti. Dengan begitu, pengendara All New Ertiga bakal merasakan keiritan bahan bakar selama perjalanan.

Terlepas dari itu, Suzuki turut mengadakan simulasi Eco-Driving di pameran IIMS 2023. Hal ini dilakukan untuk menjadi wadah edukasi soal teknik berkendara secara aman dan efisien. Dengan mempelajari teknik ini, pengemudi bisa membantu mengurangi emisi gas buang dan membuat irit bahan bakar.

