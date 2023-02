Jeep Wrangler Rubicon Hadir di IIMS 2023, Harga Mulai Rp 1,7 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Jeep Wrangler Rubicon ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir. SUV ini digunakan Mario Dandy Satriyo saat melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus pusat GP Ansor berinisial D di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 20 Februari 2023. Mario merupakan anak dari seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo.

Terlepas dari kasus penganiayaan tersebut, Jeep Wrangler Rubicon merupakan salah satu model populer di kalangan pecinta SUV hingga off-roader sejati. Nah, ngomong-ngomong soal Jeep Wrangler Rubicon ini Anda bisa melihatnya di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. Adalah PT DAS Indonesia Motor, agen pemegang merek Jeep di Indonesia, yang membawanya ke pameran yang akan berlangsung hingga 26 Februari 2023.

Harga per Februari 2023 untuk Wrangler Rubicon 2 Door adalah Rp 1,73 miliar (off the road). Untuk model seperti milik Mario (2013) harga bekasnya di kisaran Rp 700 jutaan, tergantung kondisi.