Chery Raih 4 Penghargaan di Pameran IIMS 2023, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Chery Sales Indonesia dilaporkan berhasil meraih empat penghargaan di pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023. Ini menjadi salah satu bukti bahwa produk Chery dapat diterima oleh konsumen Tanah Air.

Tiga penghargaan yang diraih Chery tersebut adalah Best SUV untuk Chery Tiggo 8 Pro, dua penghargaan untuk Omoda 5 sebagai Most Favourite New Car Launch dan Most Tested Car Choice, serta Miss IIMS 2023 yang dimenangkan oleh Chery Girls.

Kabar tersebut dibenarkan langsung oleh Presiden PT Chery Sales Indonesia Shawn Xu dalam keterangan resminya. Dirinya mengaku bangga bisa membawa pulang empat penghargaan di pameran IIMS 2023.

“Ini menunjukkan penerimaan yang sangat baik dari masyarakat Indonesia, terutama para pengunjung IIMS 2023. Kami akan terus bekerja keras untuk melampaui harapan konsumen dan terus menjadi perusahaan otomotif yang consumer centric,” kata dia dalam rilis yang diterima Tempo.co.

Dalam pameran IIMS 2023, Omoda 5 bisa dikatakan sebagai salah satu mobil yang menarik perhatian para pengunjung sejak hari pertama. Meski baru diperkenalkan, SUV crossover tersebut mampu menjadi magnet pecinta otomotif Tanah Air.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari jumlah surat pemesanan kendaraan (SPK) dan jumlah pengunjung yang melakukan test drive. Menurut laporan resmi PT Chery Sales Indonesia, Omoda 5 sudah catatkan SPK sebanyak 300 unit.

Sedangkan untuk test drive, Chery Omoda 5 sudah dijajal oleh 700 pengunjung dari total 1.000 pengunjung di pameran IIMS 2023. Terlebih, mobil baru ini juga meraih dua penghargaan, yakni Most Favourite New Car Launch dan Most Tested Car Choice.

