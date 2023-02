Mobil Listrik MG4 EV Raih Penghargaan di Pameran IIMS 2023

TEMPO.CO, Jakarta - MG Motor Indonesia melaporkan bahwa mereka berhasil membawa pulang penghargaan The Most Favorite Best EV Car (mobil listrik terfavorit) di pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023. Penghargaan itu diraih berkat kehadiran MG4 EV.

Hal tersebut dipaparkan langsung oleh Marketing and PR Director MG Motor Indonesia, Arief Syarifudin dalam keterangan resminya. Dirinya menjelaskan bahwa penghargaan tersebut terasa istimewa, mengingat MG4 EV baru saja diluncurkan di pasar Indonesia.

“Di balik rasa bangga atas penghargaan ini, ada usaha dan komitmen kami untuk selalu memberikan yang terbaik dalam merepresentasikan jenama dan produk MG,” kata dia dikutip Tempo.co dari situs berita Antara.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa industri otomotif Tanah Air begitu kompetitif. Menurut dia persaingannya tidak hanya pada kualitas, kelengkapan fitur, dan inovasi, namun juga pelayanan dan desain yang menarik serta fungsional.

“Maka kami wajib meningkatkan standar dari tahun ke tahun, dan sangat bahagia ketika itu diapresiasi dalam bentuk penghargaan yang kami terima,” jelas Arief.

MG4 EV sendiri dilengkapi dengan baterai One Pack tipis berukuran 110 mm. Komponen mobil listrik tersebut telah lolos uji sertifikasi International Protection (IP) 68 dan IP69 yang tahan air dan debu.

Arief juga menerangkan bahwa MG4 EV ini sudah dipesan sebanyak 330 unit dalam waktu kurang dari 10 haru sejak peluncurannya. Sekedar informasi, MG Motor Indonesia awalnya membatasi pemesanan MG4 EV hanya 100 unit pada gelombang pertama.

MG4 EV sendiri telah mendapat perhatian dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di pameran IIMS 2023. Saat itu Jokowi menyempatkan diri untuk mampir ke booth MG Motor Indonesia dan menikmati kabin MG4 EV.

“Apalagi Bapak Presiden Joko Widodo bersama rombongan menyempatkan mampir di booth MG terkesan dengan primadona tahun ini, MG4 EV, dan menyatakan dukungannya kepada kami. Tentunya kami makin termotivasi,” tutup Arief.

