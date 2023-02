Suzuki Sediakan 5 Mobil untuk Test Drive di Pameran IIMS 2023

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales turut mengahadirkan lima unit untuk test drive di pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023. Model itu di antaranya adalah Suzuki XL7, Baleno, S-Presso dan dua unit All New Ertiga Hybrid.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales Donny Saputra dalam keterangan resminya. Dirinya menjelaskan bahwa Suzuki sengaja membawa banyak pilihan lini di masing-masing segmen, agar pengunjung dapat merasakan langsung sensasinya.

“Pengalaman berkendara secara langsung tentu menjadi salah satu kunci utama yang efektif dalam memilih mobil ketika hendak membeli, karena calon konsumen bisa memegang langsung setir kemudi, mencoba beragam fitur dan teknologi yang disematkan di mobil tersebut, serta mengetahui performa kendaraan,” kata dia.

X

“Untuk mengakomodir efektivitas edukasi mobil Suzuki tersebut, kami memboyong lima unit mobil sekaligus agar pengunjung dan calon konsumen dapat merasakan langsung berkendara dengan mobil-mobil unggulan Suzuki,” tambah dia dalam rilis yang diterima Tempo.co.

Dalam sesi test drive tersebut, Suzuki Indonesia menyediakan beberapa pilihan model, yakni All New Ertiga Hybrid GX bertransmisi AT berwarna Burgundy Red, All New Ertiga Hybrid Suzuki Sport warna Pearl Snow White, XL7 bertransmisi AT berwarna Rising Orange + Black, S-Presso bertransmisi AGS berwarna Solid Fire Red, serta Baleno bertransmisi AT berwarna PRME Celestial Blue.

“Dengan lima unit Suzuki yang kami hadirkan pada test drive IIMS tahun ini, kami berharap agar pengunjung dapat lebih yakin untuk membeli produk Suzuki, karena telah merasakan secara langsung kenyamanan saat berkendara,” jelas Donny.

Salah satu pengunjung IIMS 2023 bernama Zaki (28) terkesan dengan model XL7 dan All New Ertiga Hybrid. Menurutnya Suzuki XL7 memiliki suspensi paling nyaman. Sedangkan All New Ertiga Hybrid, kata dia, memiliki tarikan yang sangat responsif.

Pilihan Editor: AISMOLI Minta Produsen Siapkan Ketersediaan Pemeliharaan Motor Listrik

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto