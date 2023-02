Toyota GR Supra Bakal Hadir Versi Mobil Sport LIstrik

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota GR Supra generasi berikutnya dikabarkan akan hadir dengan mengusung powertrain listrik. Dengan kata lain, Supra generasi kelima yang saat ini dipasarkan tidak akan menjadi generasi terakhir.

Melansir laman Autoblog hari ini, Senin, 27 Februari 2023, sebelum keluar versi mobil sport listrik, Toyota GR Supra akan dirilis dalam versi mesin bensin yang lebih powerful.

Baca Juga: Mobil Listrik Chery Omoda 5 Dipastikan Hadir Tahun Ini

Supra versi kinerja hard core ini kemungkinan akan memiliki tenaga mesin 542 HP, meningkat signifikan dari 382 HP pada Supra saat ini. Bahkan tidak lagi mengusung nama GR Supra, melainkan dengan nama awal GRMN (Gazoo Racing tuned by Meister of the Nurburgring).

X

Nama GRMN merupakan penghormatan kepada penguji Toyota, Hiromu Naruse, yang meninggal di sirkuit saat menguji Lexus LFA.

Mobil sport listrik Toyota GR Supra high performance tersebut akan menjadi model terakhir yang menggunakan sasis A90. Berdasarkan laporan beberapa media Jepang, Supra generasi ini produksinya dijadwalkan berakhir pada 2025.

Barulah setelah itu Supra generasi keenam adalah mobil listrik. Versi listrik Supra ini akan menggunakan penggerak roda belakang dan memiliki output tenaga 444 HP hingga 493 HP.

Mobil listrik GR E-Supra juga akan mengadopsi transmisi pseudo-manual yang telah dikembangkan Toyota untuk EV, yang meniru nuansa gearbox standar tradisional.

Toyota GR Supra listrik terbaru akan menggunakan konfigurasi dua tempat duduk dan bermesin tengah.

Karena menggunakan platform EV baru, desainnya mungkin akan lebih bebas dalam konsep. Tapi belum ada informasi kapan pasti peluncuran mobil sport Toyota GR E-Supra.

DICKY KURNIAWAN | AUTOBLOG

Pilihan Editor: Jatah 12 Unit New Toyota GR Supra Sudah Laku Terjual

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.